Em vídeo, Bolsonaro reafirma apoio a Ramagem e faz convocação para ato de pré-campanha

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai participar de dois encontros de pré-campanha no Rio de Janeiro com o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão bolsonarista e pré-candidato à prefeitura da capital carioca, nesta quinta, 18, e sexta-feira, 19. Bolsonaro gravou um vídeo com Ramagem para informar sobre os compromissos.

“Olá, amigos do Rio de Janeiro. Nessa próxima quinta-feira, às 10h30, juntamente com Ramagem, estaremos na Praça Saens Peña, aí na Tijuca, para bater um papo contigo sobre o nosso município. No dia seguinte, no mesmo horário, às 10h30, no Calçadão de Campo Grande, também discutindo os nossos problemas, o nosso município do Rio de Janeiro. Compareça”, diz Bolsonaro na gravação ao lado de Ramagem.

A reafirmação de apoio a Ramagem foi divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas redes sociais nesta quarta-feira, 17, dois dias após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo do áudio de uma reunião em que o ex-presidente, o general Augusto Heleno (então chefe do Gabinete de Segurança Institucional) e o ex-chefe Abin discutem um plano para anular o inquérito das “rachadinhas” – investigação que fechou o cerco a Flávio, filho “01” do ex-chefe do Executivo.

O vídeo de apoio põe fim às especulações sobre uma possível troca de candidato na disputa pela prefeitura do Rio nas eleições deste ano e é considerado uma vitória de Flávio, o principal articulador da campanha de Ramagem.

O senador é tido como a ponte entre Ramagem e Bolsonaro e o principal defensor da candidatura do aliado. Como mostrou o Estadão, o ex-presidente se irritou com Ramagem após a informação de que a Polícia Federal encontrou o áudio da reunião, mas que o PL pretendia manter a candidatura de Ramagem mesmo com o avanço das investigações que apuram um suposto esquema de espionagem ilegal na Abin.

Aliados do ex-chefe do Executivo e integrantes do partido já davam a candidatura de Ramagem como “irreversível”. Aliado fiel do clã Bolsonaro em solo fluminense, o berço político do bolsonarismo, Ramagem ainda não decolou como pré-candidato.

A três meses das eleições municipais, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), aparece com 53% das intenções de voto em levantamento do Datafolha divulgado em 5 de julho. Ramagem vem em seguida, mas com 9% – uma diferença de 44 pontos porcentuais.