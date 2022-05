Em viagem pela Europa, Luva de Pedreiro fica preso em elevador Influencer está na França e está registrando os momentos da viagem em suas redes sociais

Sensação da internet neste ano, ‘Luva de Pedreiro‘ está em terras francesas. Em sua primeira vez fora do Brasil, o jovem tem publicado nas suas redes sociais a experiência na cidade de Paris. Em uma dessas postagens, Luva relata que ficou preso por duas horas no elevador do hotel que está hospedado.





Nos stories do seu perfil oficial no Instagram, Luva aparece sentado no chão do elevador. A publicação informa que o influncer algumas horas preso na cabine.

Luva de Pedreiro ficou preso no elevador – Foto: Reprodução/Instagram

– Galera do Brasil, fiquei preso no elevador. Brasileiro não pode ficar preso no elevador – brincou o influencer. Depois do incidente, Luva tranquilizou os fãs e afirmou que tudo não passou de um susto.

Desde segunda-feira em Paris, Luva tem sido muito tietado pelos fãs franceses e mostrado nas suas redes um pouco do que tem feito na sua passagem pela Europa.

