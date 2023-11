Em viagem para Dubai, Ana Maria Braga revela segredo para evitar ‘sabotagem’ das malas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 9:23 Para compartilhar:

Para comemorar os 24 anos do “Mais Você”, Ana Maria Braga e sua equipe foram para Dubai, país dos Emirados Árabes Unidos. No Instagram, na segunda-feira, 6, a apresentadora compartilhou um pouco da viagem e revelou um truque curioso para evitar problemas com as malas.

Além de carregar todas as bagagens no mesmo padrão, incluindo etiquetas com sinalização de seu nome, Ana Maria Braga disse que as malas têm um esquema especial de câmeras. “Se alguém quiser colocar alguma coisa na mala, está tudo numerado. Tem uma câmera fotográfica”, disse bem-humorada.

Na publicação, a apresentadora reuniu um compilado de momentos da viagem e legendou: “Bora viajar? Para comemorar nossos 24 anos de programa, o ‘Mais Você’ colocou o pé na estrada e estamos gravando diretamente de Dubai. Nos próximos dias vamos postar os bastidores das gravações aqui no feed e nos stories”.

