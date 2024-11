Em viagem na Arábia Saudita, Ana Paula Siebert explica look decotado em país conservador

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 11:09 Para compartilhar:

Ana Paula Siebert, 36, que está viajando pela Arábia Saudita, causou polêmica ao aparecer vestindo looks decotados e com os ombros descobertos durante um ensaio no deserto árabe. Ela resolveu ir até as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para explicar o que aconteceu.

O país é considerado bastante conservador em relação aos direitos sociais, como leis anti LGBTQIAP+ e nesse caso, as vestimentas femininas. As sauditas costumam usar a abaya – um manto que cobre o corpo da mulher, por isso o estranhamento dos seguidores.

Durante uma série de stories falando sobre alguns costumes locais, Ana Paula resolveu explicar porque usou um tomara que caia: “Aqui é um hotel internacional, então a gente se veste como quer. Pode usar biquíni na piscina sem problema nenhum, pode usar tomara que caia. As muçulmanas estão vestidas de acordo com a religião delas, mas os turistas podem se vestir como quiserem”.

“A gente sempre estava carregando uma pashmina junto. No restaurante, a gente colocava a pashmina por cima da nossa roupa. Se fosse um lugar onde tinha muita gente com roupa fechada e cobrindo o rosto, colocávamos a pashmina”, pontou sobre a importância de respeitar a cultura local.

“Sempre que entro em uma cultura, por mais que seja liberado, é bom ter cuidado, como forma de respeito!”, escreveu na legenda do vídeo.

