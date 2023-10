Em viagem ao México, Jojo Todynho revela susto após bariátrica: ‘Achei que ia morrer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 21:04 Compartilhe

A cantora Jojo Todynho, 26 anos, revelou aos seus seguidores no Instagram que, após realizar a cirurgia bariátrica, passou a engasgar com frequência.

Nesta quinta-feira, 5, ela publicou um vídeo nos Stories para desabafar sobre um enorme susto que viveu quando fazia uma refeição.

“Vou falar uma coisa para vocês… o lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Eu vim do quarto [do hotel] agora, e chego a estar suando. Já estou suando normal, porque aqui é muito quente”, comentou Jojo, que está na Cidade do México.

A cantora revelou o desespero por que passou após mais um episódio.

“Achei que eu ia morrer, me deu um desespero, eu só chorava, eu estou aqui em pânico. É muito ruim. Ainda tenho que aprender a lidar com isso. Você se engasga com saliva, com tudo, sem tirar nem pôr”, explicou ela.

Ela seguiu relatando o ocorrido dizendo que, para tentar se acalmar, ia jogar uma água no rosto.

“Chego estar com falta de ar. Não desejo isso para ninguém”, afirmou.

Apesar do sufoco, Jojo confessa que não há arrependimento em ter optado pelo procedimento cirúrgico. Ela contou que já está sentindo alguns benefícios relacionados e um deles é conseguir colocar seu próprio sapato sozinha, sem precisar pedir ajuda.

“Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, você vê pequenas coisas [mudando], botar uma sandália, se vestir sozinha, isso é gratificante”, declarou.

