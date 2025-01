Em viagem a Dubai, Bruna Biancardi diz que filhos de Neymar estão doentes

Grávida da segunda filha com Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi contou a seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira, 3, que integrantes do grupo que está com ela em Dubai foi acometida por uma virose, incluindo Mavie, de 1 ano e três meses, sua filha com Neymar Jr., e Davi Lucca, 12, primogênito do jogador.

Através de vídeo publicado nos Stories, Biancardi contou que o menino nem conseguiu ir ao passeio pelo deserto que estava programado com a família por estar se sentindo mal.

“Chegamos em Riad e olha a cara da mãe, acabada. Já começamos o ano como? Mavie doente, geral com virose. Eu não peguei, graças a Deus, mas o médico está vindo aqui vê-la. Ela está com uma febrezinha desde ontem, Davi também não foi no passeio porque estava passando mal, ficou no hotel”, relatou ela.

A influenciadora lamentou a situação, acrescentando que outras pessoas também foram acometidas.

“Uma parte do nosso grupo está assim, e a outra parte está lutando para não ficar”, disse.

Na última quinta-feira, 2, Biancardi compartilhou registro de um passeio de Mavie no lombo de um camelo no deserto. A influenciadora mostrou estrutura montada para um evento, que aconteceu à noite, com apresentações de artistas pirotécnicos.

“Viemos fazer um passeio hoje, olha que lugar incrível! No meio do deserto que eles montam essa estrutura”, disse ela ao publicar uma série de vídeos e fotos do lugar.