‘Em vez de chorar, caia na realidade’, diz Lula a Bolsonaro

(ANSA) – BRASÍLIA, 27 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis fazer prognósticos sobre o processo contra o ex-mandatário Jair Bolsonaro, que virou réu no Supremo Tribunal Federal (STF), mas acusou o antecessor de tentar dar um golpe e tramar seu assassinato.

“Eu só espero que a Justiça faça justiça. Se nos autos do processo ele for inocente, que seja inocentado; se for culpado, que seja punido. Eu defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive”, declarou o presidente em uma coletiva de imprensa em Tóquio, no Japão.

“Ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país”, acrescentou Lula, ressaltando que é “visível que o ex-presidente tentou dar um golpe e contribuir para o assassinato” dele e do vice Geraldo Alckmin. “Todo mundo sabe o que aconteceu. Não adianta ele agora ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido”, salientou o petista.

Segundo Lula, os apelos de Bolsonaro por anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro são uma admissão de culpa. “Ele deveria provar inocência. Prova que é inocente e acabou. Agora, como ele não tem como provar que não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação na sociedade”, disse.

