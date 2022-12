Em véspera de Natal, Edir Macedo compara gay a bandido; veja vídeo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2022 - 9:28 Compartilhe

O líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record TV, Edir Macedo pregou homofobia em uma transmissão ao vivo na emissora no sábado (24). Na ocasião, o veterano comparou homossexuais com bandidos.





“Ninguém nasce mau. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém nasce homossexual, lésbica… Todo mundo nasce perfeito com sua inocência. O mundo, porém, faz as pessoas serem o que elas são, quando elas aderem ao mundo”, disse Macedo.

Por meio das redes sociais, vários internautas detonaram a fala do empresário religioso. “Edir Macedo espalhando ódio ao vivo em rede nacional com direito a homofobia e tudo mais”, escreveu um usuário.

“Edir Macedo falando que ninguém nasce mau e citando bandido, assassino etc. Do nada, ele coloca gay e lésbica no meio”, afirmou outro.





Assista ao vídeo em que Edir Macedo dá o sermão homofóbico:

