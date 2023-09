Em Veneza, Jessica Chastain expressa apoio a greve em Hollywood

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/09/2023 - 12:50 Compartilhe

VENEZA, 8 SET (ANSA) – A atriz americana Jessica Chastain é a grande estrela do penúltimo dia do Festival de Veneza, cujo júri anunciará o vencedor do cobiçado Leão de Ouro neste sábado (9).

A ganhadora do Oscar por “Os Olhos de Tammy Faye” estrela o filme “Memory”, de Michel Franco e que narra o provocativo romance entre uma alcóolatra em recuperação (Chastain) e um paciente com demência, vivido por Peter Sarsgaard.

“Sou uma estrela de Hollywood nascida no país errado. Não é à toa que minha atriz favorita é [a francesa] Isabelle Huppert”, brincou Chastain em Veneza.

Em tempos de greve de roteiristas e atores em Hollywood, a estrela pôde participar do festival pelo fato de “Memory” ser uma produção independente, mas ela não escondeu seu “incrível nervosismo” por ir a Veneza e revelou que assistentes desaconselharam sua presença na mostra.

“Os atores têm uma profissão maravilhosa e frequentemente, por causa disso, são levados a pensar que precisam ficar quietos para garantir futuras oportunidades de trabalho”, disse Chastain, que usava uma camiseta em apoio à greve de roteiristas e atores por melhores salários e contra os riscos da inteligência artificial no setor.

“Esse é o ambiente que eu acho que permitiu que abusos no trabalho permanecessem sem controle por muitas décadas, e é também o ambiente que sobrecarregou membros do meu sindicato com contratos injustos”, acrescentou.

Chastain foi uma das raras estrelas de Hollywood no Festival de Veneza, bem como o americano Adam Driver, protagonista de “Ferrari”, outra produção independente. (ANSA).

