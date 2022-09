Em Veneza, Harry Styles diz que deseja trabalhar com Sorrentino

Ansa 05/09/2022 - 19:54 Compartilhe

VENEZA, 6 SET (ANSA) – O cantor Harry Styles participou nesta segunda-feira (5) da 79ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza e expressou seu desejo de trabalhar com o cineasta italiano Paolo Sorrentino.







“É a primeira vez em Veneza, eu não sabia o que esperar, estou impressionado com tanto entusiasmo”, declarou ele no tapete vermelho do Grande Salão, afirmando que “gostaria de trabalhar com Paolo Sorrentino”.

Em sua chegada, Styles deu autógrafos e tirou dezenas de selfies com diversos fãs. O ex-vocalista da banda One Direction confirmou as expectativas sendo uma das estrelas mais aguardadas, juntamente com Timothée Chalamet, desta edição.

O músico se arrisca como ator no filme de sua namorada Olivia Wilde, “Não se Preocupe, Querida”, que foi exibido hoje fora de competição. O longa, que deve estrear no Brasil no dia 22 de setembro, narra a história de um grupo de jovens donas de casa que se dedicam a cuidar de seus maridos no período em que eles trabalham em um projeto secreto.

O Festival de Cinema de Veneza tem 23 filmes na disputa pelo Leão de Ouro, cujo vencedor será anunciado no próximo dia 10 de setembro. (ANSA)