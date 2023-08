Em Veneza, Adam Driver relata emoção por viver Enzo Ferrari

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/08/2023 - 11:50 Compartilhe

VENEZA, 31 AGO (ANSA) – Apesar da longa greve de roteiristas e atores em Hollywood, o ator americano Adam Driver está na Mostra de Cinema de Veneza para apresentar o seu Enzo Ferrari, o fundador da marca de carros superesportivos mais famosa do mundo e da equipe mais vencedora na história da Fórmula 1.

Após ter interpretado Maurizio Gucci em “Casa Gucci”, de Ridley Scott, o astro deu vida a outro italiano nas telonas para o filme “Ferrari”, dirigido por Michael Mann e que disputa o Leão de Ouro no festival.

Em entrevista antes da exibição do longa em Veneza, Driver disse que Enzo Ferrari era um “homem diferente de todos, estimulado pelo luto” provocado pela morte de seu filho Dino, vítima de distrofia muscular aos 24 anos de idade. “As relações com todas as pessoas que o rodeavam, na família e na equipe, eram condicionadas por isso”, afirmou.

O ator revelou que sabia pouco sobre o fundador da Ferrari, mas que enquanto o filme era preparado e percorria os locais que marcaram a vida do italiano, ele “entrou em conexão com seu mundo”. “Foi verdadeiramente emocionante”, acrescentou.

Já Mann disse ser “fascinado por histórias tão profundamente humanas” e que ficou “impressionado” com o caráter “dinâmico” de Enzo Ferrari. “Todos os seus aspectos marcantes são universais, mas ele os tinha concentrados”, declarou.

“Ferrari” tem produção independente, o que permitiu a presença de Driver no Festival de Veneza apesar da greve em Hollywood, e foi gravado na Itália.

O filme conta com cenas de corrida repletas de adrenalina, incluindo a famosa Mil Milhas de 1957, quando um trágico acidente custou as vidas do piloto da Ferrari Alfonso de Portago (interpretado pelo brasileiro Gabriel Leone) e de nove espectadores, incluindo quatro crianças.

O elenco também conta com Penélope Cruz, que interpreta a esposa de Enzo, Laura Ferrari. (ANSA).

