Parceria inédita entre veículos, site de conteúdo político PlatôBR estreia na internet

18/10/2024 - 0:01

Um projeto inédito na imprensa brasileira estreia nessa sexta-feira, 18. Trata-se do PlatôBR, uma plataforma dedicada à cobertura política e aos bastidores do poder, a partir de Brasília, com foco em conteúdos exclusivos. O novo site se propõe a fazer diferença nos assuntos relacionados aos três poderes, com reportagens, notas, entrevistas e análises.

O PlatôBR é o resultado de uma parceria entre cinco marcas reconhecidas da imprensa brasileira – o portal IstoÉ Publicações, o site Brazil Journal, os jornais Correio Braziliense e Estado de Minas e o portal Uai. O conteúdo produzido pela plataforma será publicado em site próprio (www.platobr.com.br) e oferecidas, também, nos sites dos veículos parceiros.

Com base na capital federal, a equipe do PlatôBR é formada por um time de jornalistas experientes e premiados. A redação é dirigida por Rodrigo Rangel, que cobre o poder em Brasília há duas décadas, com passagem pelos maiores veículos da imprensa brasileira. Rangel tem no currículo três prêmios Esso e, recentemente, ganhou o Prêmio Latino-Americano de Jornalismo de Investigação por reportagens que revelaram casos de assédio sexual na cúpula da Caixa Econômica Federal. Também integram a redação Sheila D’Amorim, especializada na cobertura de economia, Gilberto Nascimento e Leonardo Fuhrmann.

O PlatôBR vai cobrir os três poderes da República – Executivo, Legislativo e Judiciário – e o que acontece em torno deles, sempre com foco em conteúdo exclusivo, que se somará ao que os leitores já têm ao seu alcance nos jornais e sites parceiros. “Nossa ideia é fazer a diferença, trazer conteúdo novo, exclusivo, interessante, mas antes de tudo queremos somar ao que as pessoas já têm à mão nos nossos parceiros”, diz Rangel.

O nome “Platô” é uma referência a plataforma, palavra com vários sentidos no vocabulário da tecnologia e da política (plataforma partidária, por exemplo), e é sinônimo de planalto – uma referência ao universo do poder de Brasília.

A parceria em torno do PlatôBR vai permitir que o conteúdo alcance um número expressivo de usuários, considerando o público que já compõe a audiência dos veículos associados.

Somadas, as marcas parceiras alcançam 70 milhões de usuários por mês. Nas redes sociais, têm mais de 20 milhões de seguidores. Suas páginas na internet somam, mensalmente, mais de 220 milhões de visualizações.