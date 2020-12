Corinthians bate Avaí Kindermann e é bicampeão do Brasileiro Feminino

Corinthians e Avaí Kindermann voltaram a se enfrentar após o jogo de ida da final do Brasileirão Feminino não ter gols. Diferentemente do duelo em Florianópolis, a partida na Neo Química Arena teve seis gols, o Timão bateu as catarinenses por 4 a 2 e levaram o nacional 2020.

Com o troféu na mão, o Corinthians chega ao bicampeonato brasileiro feminino já que a equipe foi campeã também em 2018. Essa foi a quarta final consecutiva do Timão, onde cabe lembrar que em 2017 e 2019 as alvinegras foram vices para Santos e Ferroviária, respectivamente.

PRIMEIRO TEMPO DE CRESCIMENTO DO CORINTHIANS

Com o resultado igual no primeiro jogo, Corinthians e Avaí Kindermann começaram o jogo a todo vapor. Muita correria das atletas em busca do primeiro gol, mas sempre um ou o outro ataque sendo barrado pela defesa. Mas quando veio uma brecha, aos sete minutos, a Duda quase abriu o placar ao chutar de canhota de fora da área. A goleira corintiana Lelê salvou ao jogar para escanteio.

No decorrer do jogo, o Corinthians encontrou muita dificuldade para furar a barreira do Avaí, que voltava com todas suas atletas para dar poucas chances de criação. A goleira Barbara pouco trabalhou até a metade do primeiro tempo. O Avaí Kindermann, por sua vez, adiantava suas jogadoras e pressionava a saída do time alvinegro e quando tinha a bola saia rápido para tentar ataques de pé em pé e deu indícios que dominaria o duelo.

Mas mesmo com a Bárbara trabalhando pouco até então, quando o Corinthians teve a chance a efetividade falou mais alto. Após escanteio cobrado, Gabi Nunes apareceu sozinha na pequena área para abrir o placar aos 28 minutos. A partir daí, o Timão se animou no jogo e fez a Bárbara salvar dois chutes seguidos, onde logo em seguida a equipe de Arthur Elias conquistou outro escanteio e repetiu a tática do gol. Novo levantamento na área e Gabi Zanotti subiu mais que as adversárias para ampliar o marcador na Neo Química Arena.

Na reta final do primeiro tempo, Zanotti quase faz seu segundo chutando de bate-pronto. A goleira Bárbara voltou a aparecer bem.

SEGUNDO TEMPO DE UM JOGÃO COM TRÊS GOLS

Na volta do intervalo, o Corinthians seguiu no ataque e aos dois minutos Adriana assustou Bárbara com um chute de fora da área. Mais tarde o Avaí aproveitou uma falta próximo a região de escanteio pela direita para diminuir e tentar voltar ao jogo. Aos seis minutos de jogo, Catyellen levantou na área e Zoio apareceu dentre a zaga do Timão para fazer o primeiro do Avaí.

Mas o Corinthians logo tratou de jogar um balde de água fria nas adversárias. As alvinegras fizeram boa trama, a bola chegou em Tamires, que cruzou para Crivelari cabecear. Bárbara fez milagre e no rebote Gabi Zanotti marcou novamente. O segundo tempo começou pegando fogo.

Após o tento do Timão, o Avaí chegou e teve outras duas oportunidades com Duda e Camila. Na primeira a Lelê salvou e na segunda a bola passou por cima. Aos 25 minutos, após boa enfiada do Corinthians, Gabi Portilho recebeu na área e chutou. Bárbara defendeu, no rebote Zanotti chutou e Bárbara salvou de novo até que a zaga afastou.

Se o Corinthians não fez de um lado, o Avaí diminuiu do outro. Aos 33 minutos, Lelê recebeu um lindo lançamento oriunda da zaga, a bola chegou dentro da área e a artilheira chutou de primeira no cantinho da sua xará e goleira Lelê. E não é que o Timão voltou a esfriar a reação do Avaí pouco tempo depois? Diany deu um passe perfeito por cima, Vic Albuquerque dominou e chutou para o fundo das redes e deu números finais.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 x 2 AVAÍ KINDERMANN

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 06/12/2020 – 20h

Árbitro: Wilson Pereira Sampaio-GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires-GO e Bruno Boschilia-PR

VAR: Elmo Alves Resende Cunha-GO

Cartões amarelos: Zoio (25’/1ºT), Ingrid (29’/1ºT), Zanotti (28’/2ºT), Vic Albuquerque (37’/2ºT)

Gols: Gabi Nunes (28’/1ºT), Gabi Zanotti (32’/1ºT e 12’/2ºT), Zoio (6’/2ºT), Lelê (33’/2ºT)

CORINTHIANS: Lelê, Katiuscia, Érika (Pardal, aos 37’/2ºT), Poliana e Tamires (Yasmim, aos 21’/2ºT); Ingryd (Vic Albuquerque, aos 21’/2ºT), Gabi Zanotti, Diany (Grazi, aos 44’/2ºT) e Giovanna Crivelari (Gabi Portilho, aos 21’/2ºT); Adriana e Gabi Nunes. Técnico: Arthur Elias.

AVAÍ: Bárbara, Bruna, Tuani, Simeia e Camila; Pat, Zoio, Duda, Júlia e Catyellen (Barbara Melo, aos 16’/2ºT); Lelê. Técnico: Jorge Barcellos.

