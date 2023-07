Em último post nas redes sociais, Sinéad O’Connor afirmou estar vivendo como uma ‘criatura morta-viva’

Poucos dias antes de morrer, a cantora Sinéad O’Connor, de 56 anos, fez um desabafo pessoal em seu Twitter. Na rede social, a irlandesa afirmou que estava vivendo como uma “criatura morta-viva” desde que seu filho, Shane, morreu em janeiro de 2022.

“Tenho vivido como uma criatura noturna morta-viva desde então. Ele era o amor da minha vida, a lâmpada da minha alma. Éramos uma alma em duas metades. Ele foi a única pessoa que me amou incondicionalmente. Estou perdida no bardo sem ele”, escreveu a cantora.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N

