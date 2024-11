Em último dia antes das eleições nos EUA, Kamala busca voto de mulheres conservadoras e Trump fará comícios

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2024 - 9:06 Para compartilhar:

Falta um dia para as eleições presidenciais dos Estados Unidos – marcada para esta terça-feira, 5 – e os candidatos Donald Trump e Kamala Harris turbinam suas agendas. A democrata está em busca de conquistar os votos das mulheres conversadoras, e o republicano pretende fazer ao menos quatro comícios em três estados.

Os dois concorrentes à Casa Branca chegam tecnicamente empatados na reta final do pleito. A última pesquisa feita pelo New York Times/Siena College, divulgada no domingo, 3, mostra cenário empatado, dentro da margem de erro, em seis estados-pêndulo:

Carolina do Norte: 48% para Kamala x 45% para Trump;

Geórgia: 46% cada;

Michigan: 45% cada;

Nevada: 48% para Kamala x 46% para Trump;

Pensilvânia: 47% cada;

Wisconsin: 48% para Kamala x 45% para Trump.

Por conta disso, a aposta de Kamala Harris nessa reta final é nos subúrbios, onde precisa aumentar a margem das vitórias democráticas nas duas últimas eleições. O combustível para os pleitos de 2020 e 2022 foram votos anti-trumpistas de mulheres mais conservadoras, em sua maioria branca e de classe média-alta.

Os levantamentos de intenção de voto mostram que uma das razões pelas quais as mulheres pensam em votar na democrata é o fim do direito ao aborto, decidido em junho de 2022 pela Suprema Corte, com o voto decisivo dos juízes conversadores indicados por Trump.

Além disso, Kamala deve fazer um grande comício na Pensilvânia, e vai visitar as cidades de Scranton, Pittsburgh e Filadélfia, com apresentações de cantores como Lady Gaga, Kate Perry e Ricky Martin.

Já Donald Trump planeja fazer quatro comícios em três estados, começando em Raleigh, Carolina do Norte, duas paradas na Pensilvânia, e em Grand Rapids, no Michigan.

Ao todo, sete estados são tidos como decisivos e podem definir a eleição. São eles: Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.