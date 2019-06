Em treinamento, Renato Gaúcho esboça time do Grêmio com Luan isolado no ataque

Em treinamento realizado no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho esboçou neste sábado uma formação do Grêmio que pode contar com Luan no comando de ataque do time na retomada dos jogos da equipe após a pausa para a Copa América.

Luan não joga desde 11 de maio, quando foi detectada uma lesão na virilha durante duelo contra o Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, tem acompanhado a ascensão do jovem Jean Pyerre, da base gremista, que assumiu a condição de titular no posto do camisa 7, ídolo da torcida, na posição de segundo atacante.

Na atividade deste sábado, porém, Renato Gaúcho testou uma formação em treino coletivo buscando encaixar os dois atletas, com Luan fazendo a função de centroavante – como chegou a fazer algumas vezes no início de sua trajetória no clube -, deixando Felipe Vizeu e André, opções mais utilizadas os últimos jogos para o comando de ataque, no time reserva.

Outro jogador de renome que entrou na formação inicial foi o zagueiro David Braz, que veio do Santos na única contratação do clube feita até o momento para o segundo semestre. O defensor assume o posto com as ausências de Kannemann e Paulo Miranda, que ainda estão em fase de transição do departamento médico para as atividades de campo.

Assim, na primeira etapa do treinamentoo deste sábado, Renato Gaúcho escalou a equipe com Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, David Braz e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Diego Tardelli; Luan.

O grupo ainda treina neste domingo no CT Luiz Carvalho. Na segunda-feira, está agendado um jogo-treino contra o São José, em local ainda a ser definido pela comissão técnica, pois o complexo de treinamentos do clube ainda está à disposição das seleções envolvidas na disputa da Copa América.

O Grêmio volta a campo em partidas oficiais no dia 10 de julho, quando recebe o Bahia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe gaúcha volta a jogar em casa, desta vez contra o Vasco, no dia 13. Pela Copa Libertadores, o adversário é o Libertad, do Paraguai, no dia 25, também em Porto Alegre, no primeiro confronto pelas oitavas de final.