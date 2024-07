Em tratando contra doença neurológica rara, Céline Dion vai se apresentar na abertura da Olimpíada de Paris

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/07/2024 - 21:01 Para compartilhar:

Céline Dion vai se apresentar na abertura da Olimpíada de Paris, que acontece na próxima sexta-feira, 26. O evento vai ser uma grande celebração à cultura e à música francesa e a cerimônia terá como cenário o rio Sena, e na Torre Eiffel.

A artista canadense é uma das estrelas da cerimônia, que será um marco na sua volta aos palcos após enfrentar crises de uma doença degenerativa.

Em seu número durante o grande evento onde a pira olímpica é acesa, Céline cantará apenas uma música, e vai receber cerca de R$ 11,1 milhões.

Segundo publicação do site TMZ, o Comitê Olímpico Internacional não está pagando apenas o cachê da artista. A produção do evento também teria arcado com as despesas da viagem de jato dela e de sua família, além de disponibilizar barcos e outras despesas que podem surgir durante o período de abertura dos jogos.

A cantora está na cidade luz desde a última segunda-feira, 22, se dedicando a uma série de ensaios e passagens de som. Vale destacar que todas as apresentações em aberturas de jogos olímpicos são pré-gravadas e dubladas ao vivo, como já é costume.

Celine convive com a Síndrome da Pessoa Rígida, uma doença neurológica rara, que afeta os músculos do tronco e do abdômen gradualmente, deixando-os mais rígidos. A síndrome levou a cantora a se afastar dos palcos nos últimos anos.

Ainda de acordo com o TMZ, os organizadores do evento esportivo garantem que ela está bem e em condições de saúde para a realizar a apresentação.