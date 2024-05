Em tratamento pós-transplante de medula, Fabiana Justus atualiza estado de saúde

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 12:16 Para compartilhar:

Desde janeiro, a influenciadora Fabiana Justus tem compartilhado detalhes de seu tratamento contra leucemia mieloide aguda. A filha de Roberto Justus foi diagnosticada com a doença no início do ano e já passou pelos tratamentos de quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea. Nesta segunda-feira, 13, Fabiana usou as redes sociais para comentar a etapa que vive atualmente.

A influenciadora explicou que está no 47º dia após o transplante, chamado de “D+47” pelos médicos. A partir do “D+100”, Fabiana comemorará o primeiro marco importante pós-transplante, e a expectativa é que ela possa começar a sair de casa a partir de então.

Na sequência de vídeos compartilhada, Fabiana explicou a frequência com que visita o hospital e realiza exames: “Eu faço acompanhamento duas vezes na semana, para ver como estão as coisas pós-transplante. Toda vez eu faço exames pelo catéter que eu tenho. Exames de sangue e reponho magnésio, porque eu tomo imunossupressores para o meu corpo não rejeitar a nova medula. Por isso, eu já reponho magnésio toda vez que eu vou lá”, começou.

“Faço exames de sangue para ver como está a situação, e minha medula nova tem trabalhado muito bem. Eu não tenho precisado tomar sangue nem plaquetas”, celebrou.

Na sequência, Fabiana compartilhou suas expectativas, mas revelou que prefere viver um dia de cada vez para não ficar ansiosa: “Depois dos primeiros 100 dias, que são mais críticos, teoricamente espaça mais o acompanhamento. Eu não sei direito como vai ser e não pergunto muito, para não ficar muito ansiosa, até porque tudo depende do meu corpo e de como a minha resposta está sendo. Até agora está indo tudo super bem, como eles gostariam. Agora é uma parte que precisa acompanhar, mas é infinitamente mais tranquilo do que tudo o que eu já vivi até agora”.

“Os 100 dias são o primeiro marco importante do tratamento, mas tenho que pensar um dia de cada vez. Isso eu aprendi desde janeiro, desde o meu diagnóstico”, explicou.

Por fim, a influenciadora relatou um encontro carinhoso que teve com uma seguidora. Fabiana disse que, por só ficar em casa e entre hospitais e laboratórios, quase não vê pessoas de fora de seu convívio. Apesar disso, ela se encontrou com uma seguidora, que revelou que faz orações por ela todos os dias.

“Toda vez que eu vou fazer exames, as pessoas ficam me olhando, e eu nunca sei se elas estão me olhando porque me reconheceram ou porque eu sou uma jovem careca. Sei lá. É muito esquisito. E tinha um grupo de três mulheres que estavam claramente falando de mim. Aí eu olhei e, de repente, uma delas veio falar comigo, e eu achei a coisa mais fofa. Ela me disse que reza todos os dias por mim. Eu achei tão lindo isso, fiquei tão feliz”, contou.