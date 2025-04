Em tratamento de câncer, Preta Gil é internada para realização de exames

Em tratamento de câncer, Preta Gil, 50 anos, foi internada no Rio de Janeiro, na terça-feira, 1º. Ela precisou ser hospitalizada para fazer exames e tomar medicações que somente podem ser aplicadas em ambiente hospitalar, já que ela é paciente oncológica, segundo teria informado a assessoria da artista para o site da revista Quem, nesta quarta-feira, 2.

A cantora passa bem e deve receber alta nos próximos dias. A equipe da cantora, porém, não especificou os exames que serão realizados.

Preta foi diagnosticada com adenocarcinoma, um tumor na porção final do intestino, em janeiro de 2023, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto de 2024, ela anunciou que a doença havia voltado em quatro lugares.

Em dezembro de 2024, a artista passou por uma cirurgia e ficou quase dois meses internada.

A cantora também ficou uma semana internada, em Salvador, após o Carnaval 2025, para monitoramento e cuidados médicos por causa de uma infecção urinária.

Durante sua participação no último “Domingão com Huck” (TV Globo), a cantora contou que viajará para o exterior para continuar seu tratamento contra o câncer.

“Estou entrando em uma fase difícil. No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos, agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou. Sei que sou uma mulher privilegiada, mas se tenho a condição de ir para fora, eu vou”, afirmou a artista na ocasião.

“Quero voltar para cá, curada, e poder retomar tudo o que amo fazer, como vir aqui cantar, ser jurada, brincar com minha neta, com meus sobrinhos, enfim, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tenho muita coisa para realizar ainda nesta vida, então me recuso a aceitar que acabou para mim agora. Acredito que ainda tenho um longo caminho pela frente”, declarou ela, confiante.