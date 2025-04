Em tratamento de câncer, Netinho comemora ganho de peso e fala sobre a quimioterapia

O cantor baiano Netinho, 58 anos, voltou a usar as redes sociais, nesta terça-feira, 15, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. Ele está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, em tratamento de um câncer no sistema linfático, diagnosticado recentemente.

Em vídeo publicado no Instagram, o artista celebrou o ganho de peso e disse que deve deixar a unidade de saúde na próxima quarta-feira, 16.

“Bom dia! Amanhã sairei de alta pela segunda vez. Em breve voltarei para as outras fases da quimioterapia. No total, são seis. Estou finalizando a segunda. Ganhei 1kg de ontem para hoje”, comentou ele.

Netinho enumerou, ainda, os impactos do tratamento: “Notei que, além do cabelo que caiu, minha barba não nasce desde que comecei o tratamento. Só quando acaba que volta a crescer tudo de novo”, analisou ele.

Em março deste ano, o artista anunciou ter sido diagnosticado com câncer do sistema linfático. Na última sexta, 11, ele revelou que precisará ser submetido a um transplante de medula óssea após as sessões de quimioterapia.

“No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos”, disse ele, otimista.