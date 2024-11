Em tratamento de câncer, Isabel Veloso exibe barrigão de 26 semanas de gestação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2024 - 15:48 Para compartilhar:

Isabel Veloso, 18 anos, compartilhou novos registros de sua gestação, agora que está com barrigão de 26 semanas. Em meio ao tratamento contra o câncer, a influenciadora exibiu, orgulhosa, a evolução de sua gravidez.

Nesta sexta-feira. Através dos Stories do Instagram, ela comemorou o bom desenvolvimento do bebê. Ela está à espera do primeiro filho, fruto de seu casamento com Lucas Borbas.

+Isabel Veloso rebate comentário sobre sua boa aparência em meio ao tratamento de câncer

+Marido de Isabel Veloso revela que tumor cresceu durante a gravidez

“Vinte e seis semanas hoje”, escreveu ela ao publicar o clique em que aparece levantando a blusa e fazendo uma careta.

Isabel Veloso ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar seu tratamento contra o câncer. Em 2021, quando tinha 15 anos, ela foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que se origina no sistema linfático e é considerado agressivo.

O início do tratamento de seu em seguida, com quimioterapia a até transplante de medula óssea, alcançando a cura em novembro de 2023.

Porém, em janeiro deste ano, recebeu o diagnóstico de câncer terminal, com expectativa de mais seis meses de vida.

O casamento aconteceu em abril, pouco antes da jovem completar 18 anos. Na ocasião, ela revelou o desejo de ser mãe e foi alvo de críticas. A gravidez foi anunciada no início de agosto.

Há alguns meses, a influenciadora enfrenta acusações de que estaria mentindo sobre ter a doença, já que ela ultrapassou a expectativa de seis meses de vida.

Sua gestação também foi alvo de ataques na web. Internautas avaliaram que seria egoísmo dar à luz uma criança que cresceria sem mãe.

No início de outubro, a influenciadora anunciou a retomada da quimioterapia, já que exames mostraram que o seu tumor voltou a crescer.

Atualmente, a influenciadora está em acompanhamento paliativo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)