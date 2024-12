Em tratamento de câncer, Fabiana Justus comemora resultado de exames: ‘Medula limpa’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2024 - 17:57 Para compartilhar:

A empresária Fabiana Justus, 38 anos, comemorou com os seguidores no Instagram, nesta quarta-feira, 11, os primeiros resultados dos exames que realizou no dia anterior. Em tratamento contra câncer, ela foi diagnosticada em janeiro deste ano com leucemia mieloide e recebeu transplante de medula dois meses depois.

“Saiu parte dos resultados! Medula limpa! Que continue assim para sempre! Amém”, escreveu ela nos Stories do Instagram.

A filha de Roberto Justus compartilhou também, uma mensagem de sua médica: “Ainda vai ter revisão de uma segunda pessoa! Mas já saiu com DRM negativa”.

Ainda nos Stories, Fabiana falou sobre o alívio com os resultados.

“Estou tão feliz e aliviada. Sem palavras. A semana de exames é muito angustiante. Eu fico mais introspectiva e tensa, eu não dormi um dia antes. Já recebi de mais de um médico que a medula está limpa, mas tem outras coisas que ainda vão sair. Estou comemorando. Eu tenho muita fé e certeza de que está tudo bem e eu estou curada”, disse ela, otimista.