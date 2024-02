Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus mostra momento especial com as filhas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/02/2024 - 9:42 Para compartilhar:

Fabiana Justus usou o Instagram nesta sexta-feira, 23, para mostrar um registro emocionante com as filhas. Mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, a influenciadora não pode estar com as filhas por estar hospitalizada, mas isso não a impossibilita de ver as pequenas.

Nos stories da rede social, Fabi mostrou cliques de uma conversa em vídeo com as filhas, na qual elas aparecem brincando em casa. “Princesas”, escreveu, na foto compartilhada.

Além das meninas, ela também é mãe de Luigi, de 5 meses. Todos são de seu casamento com o marido, Bruno Levi D’Ancona.

Internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro.

Trata-se de um tipo agudo de leucemia (câncer no sangue), que tem evolução rápida e agressiva. A doença se desenvolve a partir de células-tronco mielóides e ocasiona um aumento do risco de infecções agudas e queda das plaquetas que fazem a primeira etapa da coagulação, levando a sangramentos.

O tratamento é feito com protocolos muito intensos de quimioterapia e, por vezes, pode ser realizado por meio de transplante de medula óssea. Saiba tudo sobre a doença aqui.

