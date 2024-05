Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus esclarece visita ao hospital: ‘Rapidinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/05/2024 - 19:15 Para compartilhar:

Fabiana Justus usou as redes sociais neste sábado, 11, para mostrar mais uma etapa de seu tratamento. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro e, desde então, já passou por quimioterapia e transplante de medula.

+ Fabiana Justus explica que SUS custeou coleta e transporte da medula recebida em seu transplante

+ Saiba o que é leucemia mieloide aguda, doença enfrentada por Fabiana Justus

Em vídeo compartilhado nos stories do Instagram, Fabiana aparece no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde está sendo tratada desde o diagnóstico. E explica a visita: “Normalmente, eu não venho [ao hospital] de sábado, mas, como são cinco dias de remédio e a gente começou na terça, hoje é o último dia dessa leva. Agora só mês que vem. Vou tomar remédio no cateter e já vou para casa, vai ser rapidinho. É uma semana por mês”.

Em outro compartilhamento, a filha de Roberto Justus explicou que continuará frequentando o hospital duas vezes por semana para acompanhamento. Além disso, em uma semana por mês, ela comparecerá ao local todos os dias para aplicação de medicação.

Assista: