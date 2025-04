Em tratamento contra câncer, Preta Gil sobe ao palco com Gilberto Gil e emociona fãs

Pouco mais de uma semana depois de receber alta hospitalar, Preta Gil subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado, 26, para uma participação no show de Gilberto Gil. Juntos, pai e filha interpretaram “Drão”, música composta por Gil para Sandra Gadelha, mãe de Preta.

Sandra acompanhava a apresentação de um dos setores do estádio e se emocionou ao ver a homenagem. O momento foi registrado e compartilhado por Ju de Paulla, amiga da família, nas redes sociais. Veja:

Ainda em tratamento contra o câncer, Preta cantou sentada ao lado do pai e foi ovacionada pela plateia. Gilberto Gil encerrou sua passagem pela capital paulista com a turnê “Tempo Rei”, a última de sua carreira. Em maio, ele volta aos palcos no Rio de Janeiro. O dueto ganhou repercussão nas redes sociais, e Preta compartilhou o vídeo da apresentação. “Te amo”, escreveu a cantora.

Eu não estava preparada pra ver @PretaGil subir no palco de @gilbertogil hoje. Mas ela estava e só isso importa. Foi emocionante demais. #TempoRei #Drão pic.twitter.com/nXYhgCAucP — Maristelly (@maris_telly) April 27, 2025

Câncer de Preta Gil

Desde janeiro de 2023, quando foi diagnosticada com câncer no intestino, a cantora já foi submetida a duas grandes cirurgias: a primeira, para retirar o tumor e o útero. Após o período de recuperação, Preta chegou a anunciar a cura, mas em agosto de 2024 revelou que estava sendo novamente tratada graças a uma recidiva em dois linfonodos da pelve.

Em dezembro, a cantora passou por uma nova cirurgia, de cerca de 21 horas, para remover partes do sistema digestivo e linfático. A alta hospitalar veio em fevereiro deste ano, após 55 dias de internação.