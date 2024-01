Em tratamento contra câncer, Fabiana Justus detalha cuidados com os cabelos após quimioterapia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/01/2024 - 15:39 Para compartilhar:

A influenciadora Fabiana Justus, 37 anos, foi diagnosticada, recentemente, com um câncer e já deu início ao seu tratamento. Nas redes sociais, vem compartilhando a rotina no hospital onde está internada.

Na última terça-feira, 30, a filha de Roberto Justus, que está tratando leucemia mielóide aguda, mostrou para os fãs como vem se cuidando após o início da quimioterapia.

“Tentando manter um pouco a massa muscular. Aproveitando os momentos em que me sinto bem”, escreveu ela no vídeo publicado nos Stories do Instagram em que aparece no hospital fazendo levantamento de pesos nos braços.

Pouco depois, ela postou um momento de cuidado com os cabelos, com aplicação de produtos e escovando no secador. Em alguns momentos, ela demonstra preocupação com a queda dos fios.

Há alguns dias, a influencer revelou que os cabelos já estavam caindo por conta do tratamento.

“Fazendo selfie enquanto ainda tenho meu cabelinho, que já está caindo sem parar”, revelou ela na ocasião.

