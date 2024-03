Em tratamento contra câncer, Anderson do Molejo é internado após sentir fortes dores

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/03/2024 - 17:30 Para compartilhar:

Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, foi internado após queixar-se de fortes dores. A informação foi confirmada pela assessoria através das redes sociais do alerta, nesta quarta-feira, 6.

Antes, o vocalista havia publicado, nos Stories de seu Instagram, uma foto em que ele aparece no hospital. No registro, o cantor aparece recebendo comida na boca com a ajuda da mãe, Jorgélia, enquanto está sentado em uma cama.

Ele está em meio ao tratamento de um tumor inguinal, um tipo raro de câncer localizado na região da virilha e que pode afetar o pênis e o ânus.

A internação aconteceu em 27 de fevereiro, quando ele se sentiu mal após uma apresentação do grupo, segundo afirma o comunicado de sua equipe.

Anderson Leonardo encontra-se internado para dar continuidade ao tratamento de imunoterapia e medicações para dores. Pedimos a todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos”, declara a nota.

