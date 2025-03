Em Tóquio, presidente da Itália destaca relações com Japão

TÓQUIO, 4 MAR (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, se reuniu nesta quarta-feira (4) com o imperador Naruhito no Palácio Imperial do Japão, em Tóquio.

Acompanhado de sua filha, Laura, o chefe de Estado almoçou com o casal imperial e realizou seu primeiro compromisso institucional no país asiático. Além da capital japonesa, Mattarella também passará por Kyoto e Hiroshima nos próximos dias.

“Para mim, é um momento de grande significado homenagear o Parlamento Japonês, tanto porque o relacionamento entre parlamentos é importante nas relações internacionais, quanto porque os parlamentos incorporam o princípio pelo qual nossos países estão unidos: a democracia”, afirmou o mandatário durante sua visita ao Parlamento japonês.

Mattarella destacou que a colaboração entre Itália e Japão “cresceu em todas as direções” nos últimos anos.

“Houve uma expansão progressiva da colaboração e esta visita de Estado tem esse propósito, sublinhar a confiança e a grande estima mútua”, declarou. (ANSA).