Em Tóquio, flores de cerejeira marcam chegada da primavera

A primavera chegou oficialmente neste sábado a Tóquio, depois que a agência japonesa de meteorologia decretou que as cerejeiras estavam florindo.

Os especialistas da agência, que estudam as cerejeiras do templo de Yasukuni, comprovaram que as primeiras flores haviam brotado, nove dias antes da data habitual.

Durante duas semanas, a temporada de floração das cerejeiras enche as ruas, os pátios das escolas e os templos de rosa e branco, marcando a chegada da primavera.

“Temperaturas aprazíveis no final de fevereiro e no começo de março aceleraram a abertura dos botões das flores”, explicou à imprensa um responsável da agência meteorológica, no templo de Yasukuni, no centro de Tóquio.

A chegada oficial da primavera à capital estava na capa dos principais jornais japoneses, e as companhias de previsões meteorológicas multiplicavam as previsões para as demais grandes cidades do país.

Em Tóquio, a floração chegará ao auge em uma semana e promoverá encontros entre famílias, amigos e colegas de trabalho nos parques da cidade.