Em testamento, Jô Soares deixa doação para causa autista, condição de seu filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 10:21 Para compartilhar:

O apresentador Jô Soares (1938 – 2022) deixou, em seu testamento, uma doação para instituições que atuam em prol de causas relacionadas ao autismo.

De acordo com o colunista Fefito, Flávia Pedras Soares, ex-mulher do comunicador veterano, a família fez entrevistas durante alguns meses para definir quais seriam as ONGs que receberiam a quantia em dinheiro, e quatro foram escolhidas: em São Paulo, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

+ Drauzio Varella conta como foram os últimos dias de Jô Soares, falecido em 2022

Jô Soares teve um filho, Rafael Soares, que estava dentro do espectro autista em um nível severo e viveu a vida toda com o diagnóstico. Ele morreu em 2014, aos 51 anos de idade, de câncer.

Rafael era filho do apresentador com a atriz Teresa Millet Austregésilo, com quem foi casado entre 1959 e 1979.

Cinzas de Jô

Durante o “Conversa com Bial”, da Globo, de terça-feira, 30, Flávia Pedras Soares, ex-esposa de Jô Soares (1938-2022), detalhou os últimos momentos ao lado do apresentador, contou o que fez com as cinzas do comunicador,

Flávia contou que quis seguir a tradição holandesa. “Distribuí [as cinzas] em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso. Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá”, declarou.