‘Em termos de pontuação, a semana foi desastrosa’, afirma Diniz no São Paulo

A segunda derrota consecutiva no estádio do Morumbi ligou o sinal de alerta no São Paulo. Na última quinta-feira, o time caiu diante de sua torcida para o Fluminense por 2 a 0. Neste domingo, foi a vez de o Athletico-PR vencer por 1 a 0 na capital paulista.

O planejamento de duas vitórias para encaminhar uma vaga já na fase de grupos da Libertadores não se concretizou e a semana tricolor, nas palavras do técnico Fernando Diniz, e do diretor executivo Raí, foi “desastrosa”.

“Em termos de pontuação, foi uma semana desastrosa. É preciso ter frieza. Não adianta jogar tudo no lixo. Para o que equipe almeja, foi desastrosa. Mas fizemos coisas boas e temos que melhorar na sequência”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Apesar das duas derrotas e de não marcar gols nos confrontos, Fernando Diniz elogiou o sistema defensivo do São Paulo. Com 23 gols sofridos, o clube tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro.

“Levamos três gols e Volpi não precisou fazer defesa nos jogos. A defesa tem comportamento muito bom. Fluminense teve duas chances de fazer os gols. Contra o Athletico, a bola que foi no gol entrou. Claro que vamos ficar atentos, mas o comportamento não me preocupa. A defesa segue bem postada, oferecendo pouco perigo ao adversário”, analisou o comandante.