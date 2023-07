Em temporada de férias, Pietra Quintela faz viagem dos sonhos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 8:20 Compartilhe

Nada melhor do que relaxar após uma longa temporada de trabalho. Estrela do filme “Princesa Adormecida”, Pietra Quintela encerrou as gravações do longa e já embarcou para sua temporada de férias com a família. O destino escolhido não poderia ter sido melhor: o verão europeu diretamente das ilhas de Hvar e Dubrovnik, na Croácia, seguidos por dias ensolarados em Puglia e Capri, na Itália.

“Queríamos viajar para um lugar que ninguém da minha família conhecia ainda, por isso escolhemos a Croácia. Na Itália, visitamos Puglia, que ninguém tinha ido, e Capri, que eles já haviam visitado enquanto eu estava gravando a novela, então não pude ir. Foram mais ou menos 25 dias. Uma delícia! Tudo foi maravilhoso e muito lindo, eu amo praia”, conta a atriz, que viajou com os pais, Marcos e Deborah, e os irmãos, Caio e Luca.

Entre seus passeios favoritos, ela destaca a visita à Blue Cave, na Croácia, um dos pontos de beleza natural mais famosos do mar mediterrâneo. “O passeio acontece de barco, é incrível. A cor da água é algo que nunca vi igual! Na Itália, visitamos a Gruta Azul, que é um local parecido com a Blue Cave, mas ambos têm uma beleza muito única”, descreve ela.

Ainda na Croácia, a família visitou as Muralhas de Dubrovnik, local onde foram feitas as gravações da série Game Of Thrones. “Além das belezas naturais, do mar de água cristalina, conhecer o local onde gravaram boa parte das cenas da série foi algo surreal. Contamos com ajuda de uma guia brasileira, que nos apresentou cada detalhe de lá. Eu adorei!”, detalha.

Apaixonada por gastronomia, Pietra não perdeu a chance de apreciar os pratos da culinária italiana. “Eu sou apaixonada por comida, rs! Sou quase uma italiana, a começar pelo meu nome e pelo fato de que sou viciada em massas! Saborear os pratos locais foi algo sem igual. Isso sem falar charme das cidades, uma coisa muito linda”, diz ela.

Vale lembrar, esta é a primeira em anos que a atriz tem a chance de estender a temporada de férias. Isso porque, antes das gravações do filme “Princesa Adormecida”, que aconteceram recentemente, ela estava completamente comprometida com a sequência “As Aventuras de Poliana” e “Poliana Moça”, exibidas pelo SBT entre 2018 e 2022.

“Foram cinco anos me dedicando ao trabalho com a novela, então até tirava férias, mas fazia viagens mais picadas. Agora, após o filme, é a primeira vez que consigo esticar por tanto tempo. Acho que o descanso é muito importante. Eu amo o que faço e amo meu trabalho, mas é valioso demais esse período de férias, até porque ainda estudo e preciso equilibrar tudo. Trabalhar é importante, mas descansar, curtir a família, poder tomar sol e relaxar é tão importante quanto”, avalia a atriz.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias