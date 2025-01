Em telefonema com Biden, Meloni lamenta incêndios em Los Angeles

ROMA, 11 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, conversou por telefone neste sábado (11) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para enviar sua solidariedade pela devastação causada pelos incêndios florestais na Califórnia.

As chamas já deixaram pelo menos 10 mortos e destruíram mais de 10 mil edifícios, incluindo milhares de residências, enquanto os danos provocados pelo fogo são estimados em cerca de US$ 150 bilhões. O mandatário democrata, por sua vez, descreveu a situação como um “cenário de guerra”.

“Meloni conversou por telefone com Biden para, antes de tudo, expressar os sentimentos de solidariedade dela e do governo italiano pela terrível devastação causada pelos incêndios florestais na Califórnia”, informou a nota divulgada pelo Palazzo Chigi.

A chefe de governo europeia aproveitou a ocasião para fazer agradecimentos ao democrata, que deixará a Casa Branca em menos de 10 dias.

“Meloni expressou profundo agradecimento e apreciação pela extraordinária cooperação mantida no âmbito das relações bilaterais excepcionais e em todos os temas de política internacional, como também confirmado dentro da presidência italiana do G7”, continuou o comunicado.

Biden, por sua vez, agradeceu à primeira-ministra pelo papel da Itália como líder no G7, na Organização do Tratado do Atlântico Norte e na União Europeia. Além disso, o democrata destacou o apoio fornecido por Roma à população ucraniana.

O mandatário americano iria viajar para a Itália, mas precisou cancelar a turnê pela Europa em razão dos incêndios devastadores em Los Angeles. (ANSA).