Em telefonema, Biden e Netanyahu conversam sobre reféns em Gaza

WASHINGTON, 12 JAN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram neste domingo (12) sobre os reféns mantidos pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza.

De acordo com a Casa Branca, os líderes discutiram sobre as negociações em andamento em Doha, no Catar, para um possível acordo entre as partes envolvidas no conflito, que poderia libertar os prisioneiros.

O democrata também reiterou a Netanyahu a necessidade de um cessar-fogo imediato no enclave palestino.

Além disso, Biden e Netanyahu falaram sobre outros acontecimentos no Oriente Médio, como o cessar-fogo no Líbano, a queda do regime de Bashar Al-Assad na Síria e o enfraquecimento do poder do Irã na região.

O chefe de governo israelense, por sua vez, agradeceu o mandatário americano, que deixará o poder nos próximos dias, pelo apoio extraordinário e contínuo de Washington à segurança nacional e à defesa de Israel. (ANSA).