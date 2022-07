Em súmula, árbitro relata garrafa arremessada pela torcida do Galo em direção a Balbuena, do Corinthians Ramon Abatti Abel informou que um boletim de ocorrência foi registrado, mas não houve identificação do autor do arremesso







Após a vitória por 2 a 1 do Corinthians sobre o Atlético-MG, pela décima nona rodada do Brasileirão, o árbitro Ramon Abatti Abel relatou na súmula da partida que uma garrafa plástica foi atirada em direção ao zagueiro Balbuena.

A ação ocorreu quando os jogadores do Timão comemoravam o segundo gol marcado por Fábio Santos no Mineirão, de pênalti.

– Aos 41 minutos do segundo tempo após a marcação de um gol da equipe visitante, foi arremessado da torcida do atlético mineiro, uma

garrafa plástica contendo um líquido incolor pela metade na direção dos atletas da equipe visitante que estavam comemorando o gol,

atingindo o senhor fabian cornelio balbuena gonzales, de número 31. – relatou Abatti na súmula da partida.

Segundo o árbitro catarinense, um boletim de ocorrência foi registrado, mas não houve identificação do autor do arremesso.

– Informo que foi confeccionado um boletim de ocorrência, sendo que o mesmo foi enviado pelo pedro magalhães, diretor do Atlético Mineiro, ao delegado da partida, senhor Olavo Guilherme, onde o mesmo remeteu via whatsapp para arbitragem. O número do b.o é 2022031972273001- concluiu Abatti na súmula da partida.

Momento em que Balbuena é atingido por garrafa de água (Foto: Reprodução/Premiere)

Na zona mista do Mineirão, Balbuena condenou a atitude do torcedor atleticano e se mostrou aliviado por não ter saído com qualquer tipo de machucado.

– O bandeirinha do lado viu, ele falou para o juiz. Atitude que no futebol não tem que acontecer. Torcedor vem para torcer para o seu time, é uma situação desagradável. Ainda bem que não pegou muito forte, mas acertou em cheio – concluiu o zagueiro na zona mista.

No sábado (30), às 19h, o Corinthians recebe o Botafogo na Neo Química Arena pela primeira rodada do returno do Brasileirão. O Galo joga no dia seguinte, às 16h, contra o Internacional, no Beira-Rio. O Timão é o vice-líder da competição, com 35 pontos, quatro a menos do que o líder Palmeiras. O Atlético-MG possui 32 pontos e está na quarta posição.

