Em súmula, árbitro registra que torcida do Flamengo arremessou bombas no Morumbi

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 10:52 Compartilhe

O árbitro Ramon Abatti (SC) registrou em súmula que a torcida do Flamengo arremessou duas bombas em direção à pista de atletismo do Morumbi na vitória sobre o São Paulo. De acordo com o documento divulgado pela CBF, policiais militares estavam no local onde foram atirados os artefatos explosivos.

– Informo que o delegado da partida, sr Quintino M. Neto, após o apito final, veio informar à equipe da arbitragem que a torcida do C.R Flamengo arremessou 2 bombas em direção às pista de atletismo, onde se encontrava alguns policiais militares – diz o documento divulgado no site da Confederação Brasileira de Futebol.

+ Scarpa melhor que Arrascaeta? Veja 10 opiniões polêmicas de Fábio Sormani



Abatti registrou ainda que houve atraso para o início do primeiro e também do segundo tempo por causa dos jogadores do Flamengo. Segundo ele, os jogadores rubro-negros se apresentaram de maneira “tardia”.

Ao justificar os cartões amarelos para Diego e Hugo Souza, Abatti relatou que a dupla desaprovou “com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

Com a vitória sobre o São Paulo, o Flamengo chegou aos 36 pontos e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O time, porém, ainda pode ultrapasso até o fim da rodada.

E MAIS:

E MAIS: