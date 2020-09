Em sua volta às competições, Jorge Zarif ganha a Semana de Vela do Rio Campeão mundial venceu cinco das seis regatas que disputou na Baía de Guanabara

O velejador Jorge Zarif foi o campeão da classe Finn na Semana de Vela do Rio de Janeiro, que foi disputada de 5 a 7 de setembro, no Iate Clube do Rio de Janeiro. O atleta olímpico venceu cinco das seis regatas que disputou na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

O evento marcou o retorno do campeão mundial às competições de vela. A última prova foi em dezembro do ano passado, quando Zarif correu a Finn Gold Cup, em Melbourne, na Austrália.

No Rio de Janeiro, o atleta paulista não deu chances aos adversários e mostrou que está pronto para encarar a reta final de preparação rumo a Tóquio 2021, que seria sua terceira participação olímpica. Na Rio 2016, Zarif ficou na quarta colocação.

O segundo lugar da Semana de Vela do Rio de Janeiro ficou com Pedro Lodovici e o terceiro com Juliano Camargo Rosas.

– Estou contente em ter ganhado o campeonato. Era obrigação ganhar, sem desmerecer o pessoal, mas eu tinha obrigação de ganhar. Muita coisa para melhorar ainda, muito tempo sem competir, sem velejar com gente de nível internacional – disse Jorge.

A competição reuniu velejadores das classes Optimist, 420, 29er, Laser, RS:X, IQFoil, Finn, Snipe, 470, 49er, 49FX e Nacra 17.

– Acho que tenho muita coisa que foi proveitosa. Muito bom campeonato para fazer largada, fazer montagem de boia, pouca da parte tática. Sempre bom ter mais barcos juntos, eu treino muitas vezes sozinho, então valeu a pena por isso. Óbvio que é sempre bom ganhar! Até interclasses de bolinha de gude – contou o velejador.

Pontuação final



Jorge Zarif – 5 pontos perdidos

Pedro Lodovici – 9

Juliano Camargo Rosas – 13

Marcus Amaral – 18

Arnaldo Fernandes – 24

Joacir Carneiro – 29

Jorge Rodrigues- 30

Leonardo Seger – 33

Caio Breyer – 45

E MAIS:

E MAIS:

Veja também