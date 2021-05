Em sua terceira final de estadual na carreira, Alberto Valentim busca o segundo título Treinador foi campeão do Campeonato Carioca com o Botafogo, em 2018

Contratado no início da temporada, Alberto vai em busca do seu primeiro título no comando do Cuiabá, neste domingo, diante do Operário-MT. Esta será a terceira decisão de estadual disputada pelo treinador em toda a sua carreira.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA

> Veja quais clubes têm os elencos mais valiosos do Brasileirão-2021

Campeão Carioca em 2018 pelo Botafogo, Valentim desbancou o poderoso Flamengo nas semifinais, e com uma vitória heroica na segunda partida da final diante do Vasco, consagrou-se campeão naquele ano, que também foi a última vez que a equipe carioca conquistou alguma taça.

A segunda final de estadual de Valentim na carreira aconteceu em 2019. Comandando o Vasco da Gama, Alberto foi derrotado nas finais pelo Flamengo.

Além da conquista já citada, o atual técnico do Cuiabá conquistou a Taça Guanabara de 2019, e foi vice-campeão da Taça Rio, no mesmo ano. No currículo, Valentim também carrega o vice-campeonato da Taça Rio em 2018.

Apesar de ser ainda jovem, o comandante do Cuiabá já disputou sete partidas em finais de campeonato, sejam eles estaduais ou de turno e returno. Com experiência em grandes jogos, Alberto comanda o Cuiabá na decisão do estadual, que será neste domingo, às 10h. No jogo de ida, vitória por 2 a 1.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também