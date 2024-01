Em sua 19ª edição, Femusc reúne 50 apresentações de música clássica em Santa Catarina

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 13:36 Para compartilhar:

O Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc) chega à 19ª edição com a apresentação de mais de 200 obras musicais distribuídas em 50 concertos. De 10 a 20 de janeiro, o evento transforma a cidade de Jaraguá do Sul na capital cultural catarinense, com a expectativa de um público aproximado de 30 mil pessoas durante a programação. O Femusc, maior festival-escola gratuito da América Latina, realizado tradicionalmente no Centro Cultural Scar, no centro de Jaraguá, este ano ganhará outros dois palcos, a Igreja Luterana e a Igreja Matriz São Sebastião.

A decisão de ampliar os locais de apresentação do Femusc partiu da organização do evento que quer chegar a pontos da cidade não impactados em edições anteriores. “O Femusc é muito mais que um festival de música, ele também movimenta a economia, tem o poder de transformar a sociedade por onde passa e a experiência desse público diverso é fundamental para o desenvolvimento da carreira musical dos nossos alunos”, afirma o maestro e idealizador do festival Alex Klein.

Durante os onze dias de Femusc, músicos profissionais e iniciantes se dividem diariamente entre a Unisociesc, o Hotel Mercure, e a Estação Ferroviária, locais que concentram as aulas no período da manhã, a Igreja Luterana, que vai servir todas as refeições, e, nos locais das apresentações (veja programação completa abaixo).

Para 2024, Klein preparou 111 masterclasses, 543 ensaios, três Orquestras Sinfônicas, além das Orquestras de Câmara. As sinfonias de Beethoven (3ª e “Abertura Egmont” ), do pianista e compositor Felix Mendelssohn (a 4ª e “Sonho de uma Noite de Verão”) e o solo de cordas “Metamorphosen”, do compositor e maestro Richard Strauss prometem ser os pontos altos da agenda de 2024. “Cada concerto terá início com uma obra de Bach, e a maioria deles também irá incluir pelo menos uma obra de um compositor brasileiro”, adianta o maestro.

Este ano, participam do Femusc músicos professores de oito países – Alemanha, Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Itália -, entre eles Richard Roberts (violino), Charles Stegeman (violino), Eduardo Vassallo (violoncelo), Curt Schroeder (flauta), Laura Ruiz (clarinete) e Benjamin Coelho (fagote). É essa equipe que vai compartilhar experiências e conhecimento com os inscritos selecionados para as aulas do festival. São 98 alunos vindos de 13 países – na América do Sul – Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela; na América Central – Costa Rica, Honduras e Nicarágua; na América do Norte, México, além do Brasil. “Tivemos 2/3 das inscrições preenchidas em espanhol, indicando a presença intensa de nossos ‘hermanos’ latino-americanos”, afirma Klein.

Assim como em outras edições, os participantes do Femusc também fazem apresentações individuais. Este ano, “Caprichos”, um dos mais importantes solos para violino, de Paganini; e as Sonatas de Eugene Ysaye, Zoltan Kodaly e Gaspar Cassadó serão alguns dos solos contemplados no festival.

Para o festival de 2024, estão previstas também uma série de apresentações sociais. Serão outros 60 concertos com 250 execuções realizados em shoppings e hospitais da região. Uma série de apresentações musicais também ocorrerá em locais como praças de alimentação, bares, restaurante e praças de Jaraguá do Sul; estas apresentações contarão com a participação de 35 músicos locais.

Todos os shows têm entrada livre e gratuita. Para informações sobre a aquisição dos ingressos, acesse as redes sociais: @femusc. Alguns concertos serão transmitidos ao vivo no canal do YouTube do Festival.

Patrocínio

Em 2024, para além da Lei do Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, e patrocinadores que viabilizam o Femusc desde às primeiras edições, como o WEG, Zanotti, Duas Rodas, renova parceria pelo terceiro ano o Komprão Koch Atacadista e estreia no festival Diamente Geração de Energia. O FEMUSC passa a contar também com o apoio do Itaú. “Um parceiro que enxergou o que significa para o estado e para o país esse caldo cultural que acontece aqui há 19 anos”, disse Fenisio Júnior, diretor-geral do festival.

Femusckinho

O braço infantil do Femusc segue em 2024 com iniciação musical e prática instrumental para 40 crianças de 9 a 12 anos. O grupo terá aulas de instrumentos, como viola, violino, violoncelo, além de percussão corporal e canto coral. Uma apresentação musical dos participantes do Femusckinho acontece no último dia do evento, no período da manhã.

De acordo com Vera Possari, coordenadora pedagógica das ações sociais do festival, o Femusckinho é a contrapartida do Femusc para a comunidade jaraguense. “São crianças nossas, que todo ano são tocadas por essa musicalidade que invade a cidade, é um excelente momento para que eles tenham, muitas vezes, o primeiro contato com o instrumento, com uma partitura”, diz Vera. “Mesmo que não se tornem músicos profissionais, sem dúvida essa experiência musical na infância é pra vida toda”, conclui.

As aulas do Femusckinho acontecem no Unisociesc e são acompanhadas por 10 professores que se dedicam exclusivamente ao projeto infantil durante o festival.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira, 10 de janeiro

Igreja Luterana Apóstolo Pedro

20h30 – Grande Concerto de Abertura

Quarteto n. 1, opus 27

Gried, Edvard

Quinteto para Clarinete e cordas, K.581

Mozart, Wolfgang Amadeus

Quinta-feira, 11 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Salão da Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Momento SPRINGMANN

20h30, Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Concerto das Nações

Sexta-feira, 12 de janeiro

20h30 – Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Grande CONCERTO

Boo – Duo de Caixas

Nagano, Masaharu

Duo Concertante op. 57 No 3, III. Allegretto

BERIOT, Charles

Quarteto de Cordas n. 11

BEETHOVEN, LUDWIG VAN

Sábado, 13 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Salão da Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Momento SPRINGMANN

20h30, Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Grande CONCERTO

Dueto n. 2 para Trompas

NICOLAI, OTTO,

Hunting Chorus (Coral de Caça)

WEBER, CARL MARIA VON

Concerto para Viola e Cordas

GNATTALI, RADAMÉS,

Quarteto em Ré Maior para Flauta e Cordas

MOZART, WOLFGANG AMADEUS





Domingo, 15 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Salão da Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Momento SPRINGMANN

20h30, Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Grande CONCERTO

Octeto de Sopros em Fá maior

HAYDN, FRANZ JOSEPH

Convergências

LOCKHART, BEATRIZ,

Quarteto n. 15 em Ré menor, primeiro movimento

MOZART, WOLFGANG AMADEUS

Quinteto de Sopros, Op. 35

SAY, FAZIL

Millenium Bug

SOLLIMA, GIOVANNI

Bachianas Brasileiras n. 6

VILLA-LOBOS, HEITOR

Segunda-feira, 15 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Salão da Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Momento SPRINGMANN

20h30, Escadaria da Igreja Matriz de São Sebastião

Grandes CONCERTOS

Serenata para Octeto de Sopros em dó menor

MOZART, WOLFGANG AMADEUS

Suíte Antiga (1881)

NEPOMUCENO, ALBERTO

Suíte de “Sonhos de uma Noite de Verão”

MENDELSSOHN, FELIX

“Abertura Egmont”

BEETHOVEN, LUDWIG VAN

Terça-feira, 16 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Salão da Igreja Luterana Apóstolo Pedro

Momento SPRINGMANN

20h30, Grande Teatro da SCAR

Grandes CONCERTOS

Carinhoso

PIXINGUINHA

Dueto com óculos obrigatórios

BEETHOVEN, LUDWIG VAN,

Duetos Modais

MAHLE, ERNST

Três Peças Breves

IBERT, JACQUES

Quarteto de Cordas n. 2

BORODIN, ALEKSANDR

Johanns Brahms string quartet #2 opus 51 in a minor

BRAHMS, JOHANNES,

Quarta-feira, 17 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Pequeno Teatro da SCAR

Momento SPRINGMANN

20h30, Grande Teatro da SCAR

Grandes CONCERTOS

Choros n. 2

VILLA-LOBOS, HEITOR

Get it!

KOSHINSKI, GENE

Quarteto de Cordas n. 12

DVORAK, ANTONIN

Três Romanças, Op. 94

SCHUMANN, ROBERT

Quinteto para Clarinete e Cordas

BRAHMS, JOHANNES

Quinta-feira, 18 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Pequeno Teatro da SCAR

Momento SPRINGMANN

20h30, Grande Teatro da SCAR

Grandes CONCERTOS

Concerto para Flauta, Oboé e Fagote

VIVALDI, ANTONIO

Sexteto para DuasTrompas e Cordas

BEETHOVEN, LUDWIG VAN

Pequena Sinfonia

GOUNOD, CHARLES,

Octeto para Cordas

Sexta-feira, 19 de janeiro

12h e às 18h, Shopping Partage

Música no SHOPPING

19h, Pequeno Teatro da SCAR

Momento SPRINGMANN

20h30, Grande Teatro da SCAR

Concerto de ENCERRAMENTO

Projeto Serioso

Sinfonia n. 4, “Italiana”

MENDELSSHOHN, FELIX

20h30, Grande Teatro da SCAR

Concerto de ENCERRAMENTO

Carinhoso

Metamorphosen

STRAUSS, RICHARD

Sinfonia n. 3, “Eroica”

BEETHOVEN, LUDWIG VAN

Sábado, 20 de janeiro

10h – Grande Teatro da SCAR

Zoológico Musical

10h30 – Grande Teatro da SCAR

Concerto de Encerramento do FEMUSCkinho

11h – Concertos nos hospitais São José e Jaraguá

12h – Concerto no Partage Shopping

15h Concertos nos Hospitais São José e Jaraguá

18h Concerto no Partage Shopping

19h, Pequeno Teatro da SCAR

Momento SPRINGMANN

20h – Grande Teatro da SCAR

Musicalmente Falando

20h30, Grande Teatro da SCAR

-Grandes Concertos / Concerto de Encerramento

– Carinhoso

– STRAUSS, RICHARD, Metamorphosen

– BEETHOVEN, LUDWIG VAN, Sinfonia n. 3, “Eroica”

