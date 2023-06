Em sua 10ª edição, Festa do Cinema Italiano projeta filmes em 18 cidades brasileiras

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 18:07 Compartilhe

Neste ano, o 8 ½ Festa do Cinema Italiano comemora sua 10ª edição no Brasil entre 22 e 28 de junho, com uma programação especial, que convida o espectador a embarcar em uma verdadeira viagem pela Itália e traz os melhores filmes italianos dos últimos anos. A maioria é formada por obras inéditas nas salas de cinema brasileiras. Nesta edição, o Festival chega a 18 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Recife, Maceió, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campinas, Niterói, Búzios e Volta Redonda.

Jasmine Trinca, uma das atrizes italianas mais populares de sua geração, participa da abertura do Festival no dia 22 de junho, em São Paulo, na sessão especial com exibição única do longa “Profetas” (“Profeti”), de Alessio Cremonini que conta a relação entre Sara (Jasmine Trinca) uma jornalista italiana que é sequestrada pelo Estado Islâmico (ISIS) em uma viagem para cobrir a Guerra da Síriam e a jovem Nur (Isabella Nefar, jovem atriz filha de mãe iraniana e pai italiano), uma guerrilheira estrangeira, nascida em Londres, que casou com um guerreiro do ISIS e vive no Califado.

Como as leis do Estado Islâmico são muito rígidas, Sara não pode dividir a sela com outros homens prisioneiros e Nur se torna sua carceira, vigiando a jornalista em sua própria casa. Nur tenta converter Sara ao extremismo do ISIS, mas a jornalista, por outro lado, tenta contrapor suas ideias de liberdade e emancipação para Nur. É do confronto entre duas mulheres aparentemente tão diferentes que surge o entendimento sobre a condição da mulher no mundo contemporâneo, seja ela de que origem, cultura e religião for.

CONVERSA COM O PÚBLICO

Muito ativa nos movimentos culturais da Itália, Jasmine também é atuante pela maior presença das mulheres na direção em outras posições de chefia no audiovisual italiano. Para falar de sua experiência como atriz, cineasta e da mulher no cinema, ela participa em São Paulo de um debate sobre a presença das mulheres no audiovisual italiano e o que se tem feito para que os números sejam mais igualitários e o cinema mais diverso.

O evento será no dia 23, às 19h, no Istituto Italiano di Cultura de São Paulo, aberto ao público e com entrada gratuita. A conversa conta ainda com a presença da cineasta brasileira Laís Bodanzky (“Bicho de Sete Cabeças”, “Chega de Saudade” e “A Viagem de Pedro”), que vai falar de sua experiência como cineasta e da perspectiva das mulheres de cinema no Brasil, e com a mediação da jornalista Flavia Guerra. Antes do bate-papo, será exibido o curta “Being my Mom”, dirigido por Jasmine. No dia 27 de junho, Jasmine também participa de debate com o público no Rio de Janeiro, com a mesma pauta do que ocorre em São Paulo, às 18h30, no Istituto Italiano di Cultura do Rio.

Os dois eventos integram a programação Fare Cinema 2023 – VI edição, evento promovido pelo Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália desde 2018. A iniciativa busca difundir o cinema Italiano no exterior por meio de atividades realizadas pela rede diplomática italiana e os Institutos Italianos de Cultura com o objetivo de valorizar a indústria do setor e seus profissionais.

A programação de São Paulo e do Rio de Janeiro conta também com o longa de estreia de Jasmine Trinca, MARCEL!, indicado ao prêmio Caméra d’Or no Festival de Cannes (dedicado aos longas-metragens de estreia) em 2022, quando ela também integrou o júri oficial do evento.

Com forte teor autobiográfico, o filme, cheio de poesia, mas também um olhar contundente sobre a infância, é protagonizado por Alba Rohrwacher e Maayane Conti. A história acompanha uma excêntrica artista de rua (Rohrwacher) que procura o seu amado cão Marcel, que desapareceu. Nesta busca, a artista acaba por se reconectar com a sua filha (Conti), que se vê negligenciada pela mãe há tempos e praticamente é ela quem cuida da casa e da própria mãe.

SERGIO LEONE

Outro grande destaque da programação de 2023 é a presença do diretor Francesco Zippel, apresentando seu longa “Sergio Leone – O Italiano que inventou a América”, no dia 24 de junho, sábado, às 20h, no Espaço Itaú Augusta. A sessão será seguida de bate-papo com o público presente, que poderá saber mais sobre o processo de documentar a vida de um dos maiores cineastas da história.

O documentário homenageia o cineasta visionário mais conhecido como uma das figuras fundadoras do sub gênero “western spaghetti” e seu legado para a sétima arte. O longa conta com depoimentos emocionantes de Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Jennifer Connelly, além de outros grandes nomes do cinema, além de imagens raras do próprio Leone, que fala de sua vida, trabalho, inspiração e paixão pelo cinema.

Zippel também participa de debate com o público no Rio de Janeiro, no dia 25 de junho, domingo, no Espaço Itaú de Cinema (Praia de Botafogo, 316), após a sessão de 18h. A conversa será mediada pelo crítico e professor Marcelo Muller e conta com a presença do curador do 8 ½ Festa do Cinema Italiano, Stefano Savio.

OUTROS DESTAQUES

Em pré-estreia brasileira, “Nostalgia“, de Mario Martone, Seleção Oficial em Competição no Festival de Cannes 2022, também integra a programação. No longa vemos Pierfrancesco Favino no papel de Felice Lasco. Depois de vários anos vivendo no Egito, ele retorna à sua Nápoles natal para reencontrar a mãe idosa que ele havia abandonado sem aviso quando era ainda adolescente.

Pierfrancesco Favino também protagoniza o longa “Jogada de Amor” (“Corro da Te”), de Riccardo Milan. Um dos maiores atores do cinema mundial contemporâneo, Favino foi vencedor da Coppa Volpi, o principal prêmio entregue anualmente aos melhores atores e atrizes no Festival de Veneza em 2020 por “Padrenostro”. Em “Jogada de Amor“, ele protagoniza uma história de amor que revisita o êxito do cinema francês “De Carona para o Amor” (2018), uma história que, por meio do humor, aborda temas tão pertinentes como o capacitismo e o machismo, e recebeu também os prêmios Nastro D’Argento 2022 de Melhor Comédia e de Melhor Atriz de Comédia para Miriam Leone.

Outros dois destaques são “Onde a vida começa” (“Alla Vita”), primeiro longa-metragem de Stéphane Freiss como realizador, onde sob o sol abrasador da Apúlia, um agricultor, vivido por Riccardo Scamarcio, e a filha de um rabino descobrem que a sua história está ainda por ser escrita; e “Mundo Cão” (“Mondocane”), filme que marca a estreia de Alessandro Celli no cinema. Uma história pós-apocalíptica de violência, crueldade e inocência perdida, com Alessandro Borghi, conhecido pelo grande público por ser o protagonista de séries como “Suburra” e “Devils”.

Também integram a programação o premiado “A Estranha Comédia da Vida” (”La Stranezza”), de Roberto Andò, apresentando um imponente Toni Servillo interpretando Luigi Pirandello, um dos mais notáveis dramaturgos do século 20, dominado por uma crise criativa e em viagem à Sicília. Em 2023 o longa recebeu o David di Donatello de Melhor Roteiro Original (Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso), de Melhor Produção (Angelo Barbagallo, Attilio De Razza), de Melhor Cenografia (Giada Calabria, Loredana Raffi) e de Melhor Figurino (Maria Rita Barbera).

Agraciado com o Prêmio do Júri no prestigiado Festival de Annecy, “Interdito a cães e italianos“ é o representante de animação na programação, do diretor Alain Ughetto. No longa, o imaginário terno e singelo do autor se cruza com uma forte composição histórica, se relacionando com a história dos antepassados do realizador, Luigi e Cesira Ughetto, provenientes da região de Piemonte, na Itália, e forçados a emigrar.

“A Viagem de Papa Francisco”, do premiado documentarista Gianfranco Rosi, é um filme de dimensões assumidamente existencialistas que cria e multiplica um valioso diálogo entre as viagens do Papa e o estado do nosso mundo. No documentário, Gianfranco Rosi traça um curioso paralelo entre seu percurso cinematográfico e as viagens do Papa Francisco. Instigado pelo facto de duas das viagens do Papa – a primeira aos refugiados que desembarcam em Lampedusa; a segunda, em 2021, ao Oriente Médio – espelharem de tão perto os itinerários dos seus filmes “Fogo no Mar” (nomeado ao Oscar) e “Notturno”, o diretor premiado Gianfranco Rosi propõe-se a ir no encalço do atual líder mundial da Igreja Católica. Filme estreado no Festival de Veneza.





A programação completa com os filmes e horários estarão disponíveis em breve no site oficial do evento ( www.festadocinemaitaliano.com.br ).

MOSTRA PARALELA: CICLO “A GRANDE ARTE NO CINEMA”

Em paralelo à programação do 8 ½ Festa do Cinema Italiano, apresentamos o ciclo A Grande Arte, com nove documentários dedicados às artes visuais e aos grandes artistas de todos os tempos.

Uma oportunidade única para apreciar, na telona e em alta definição, os trabalhos dos artistas mais famosos da história, bem como conhecer todos os segredos por trás das suas obras. Estes documentários unem as histórias de vida dos artistas retratados à espetacular qualidade artística de suas obras. São filmes que aliam um riquíssimo caráter informativo a um cinema de forte qualidade visual e de entretenimento. Cada documentário será lançado como um “filme evento”, captando e concentrando, assim, o interesse dos espectadores brasileiros.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO CICLO “A GRANDE ARTE”:

Parte 1

22 junho

Caravaggio – A Alma e o Sangue, de Jesus Garces Lambert

29 junho

Michelangelo – Infinito, de Emanuele Imbucci

6 julho

Klimt & Schiele – Eros e Psique, de Michele Mally

13 julho





Eu, Leonardo da Vinci, de Jesus Garces Lambert

20 julho

Tintoretto – Um Rebelde em Veneza, de Giuseppe Domingo Romano

2ª Parte

27 julho

Van Gogh, Entre o Trigo e o Céu, de Giovanni Piscaglia

3 agosto

Monet – Magia de Luz e Água, de Giovanni Troilo

Itália, 2018, 80’, documentário, M/12

10 agosto

Gauguin no Taiti – O Paraíso Perdido, de Claudio Poli

17 agosto

Hitler vs Picasso – A Obsessão Nazista pela Arte, de Claudio Poli

Realização e apoios

O 8 ½ Festa do Cinema Italiano é um evento organizado no Brasil pela Associação Il Sorpasso e Risi Film Brasil e com apoios e promoção dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, com o suporte institucional da rede diplomático-consular italiana no Brasil, além da organização logística da Bonfilm.



Além dos parceiros institucionais, o evento é realizado com o patrocínio principal da Generali Seguros, primeira seguradora estrangeira a chegar ao Brasil, há 98 anos. A Generali Seguros integra o Grupo Generali, maior companhia de seguros da Itália e uma das maiores da Europa, presente em cerca de 50 países.

Em 2023, o Festival também conta com os parceiros de mídia Folha de São Paulo, Canal Curta!, Papo de Cinema, Comunità Italiana e Arte 1.

A programação completa com os filmes e horários estará disponível em breve no site oficial do evento ( www.festadocinemaitaliano.com.br ).

SINOPSES

Pré-estreia

A Estranha Comédia da Vida, de Roberto Andò

(La Stranezza) – Itália, 2022, 103′, Comédia, Drama, Legendas Português, M/14

com Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone

Sebastiano e Onofrio, dois agentes funerários sicilianos, resgatam inesperadamente Luigi Pirandello de uma debilitante crise criativa.

Leveza e solenidade colidem docemente num filme que nos apresenta um imponente Toni Servillo interpretando Luigi Pirandello, um dos mais notáveis dramaturgos do século XX, dominado por uma crise criativa e em viagem à Sicília. Os eventos transformadores que tomam lugar durante a sua estadia irão levá-lo a criar “Seis Personagens à Procura de Um Autor”, uma obra que viria a revolucionar a história do teatro contemporâneo.

Pela mão de Roberto Andò (“Viva a Liberdade”) e coroada por um terceiro ato catártico, uma ode às possibilidades da ficção que teve a sua estreia na 17ª edição do Festival de Cinema de Roma.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Pré-estreia

Nostalgia, de Mario Martone

(Nostalgia) – Itália, França, 2022, 118′, Drama, Legendas Português, M/14

com Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaïdi, Nello Mascia

Depois de vários anos vivendo no Egito, Felice Lasco retorna a Nápoles para reencontrar a mãe idosa que havia abandonado sem aviso quando ainda era adolescente.

De volta à sua cidade natal, se perde entre as pedras das casas e as igrejas do bairro de Sanità, imerso nas palavras de uma língua que agora parece estrangeira, mas que na verdade é a sua própria. Arrebatado por um estranho fascínio e pelas memórias de uma vida distante que passou com Oreste – o seu melhor amigo de infância, com quem compartilha um segredo – regressam ao seu âmago. Quando se torna evidente que Nápoles representa uma vida perdida para ele e que deve voltar o mais rapidamente possível para o lugar de onde veio, Felice vê-se tomado pela força invencível da nostalgia.

Distribuição Brasileira: Pandora Filmes

Inédito

Onde a vida começa, de Stéphane Freiss

(Alla Vita) – Itália, França, 2022, 99’, Drama, Legendas Português, M/14

com Lou de Laâge, Riccardo Scamarcio, Pierre-Henry Salfati, Astrid Meloni

Sob o sol abrasador da Apúlia, um agricultor e a filha de um rabino descobrem que a sua história está ainda sendo escrita.

Uma família judaica ultra-ortodoxa de Aix-les-Bains viaja todos os anos a um sítio no sul de Itália para completar uma missão sagrada: a colheita de citrus medica, uma espécie de citrino utilizado na festa de Sucot. Esta peregrinação irá unir os caminhos de Esther, filha do rabino, e Elio, o proprietário do sítio. No seu filme de estreia, Stéphane Freiss assina um sensível e ponderado drama existencial sobre a tradição e o surpreendente caminho para a liberdade.

Distribuição Brasileira: N/A

Pré-estreia

Mundo Cão, de Alessandro Celli

(Mondocane) – Itália, 2021, 110′, Drama, Thriller, Legendas Português, M/16

com Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Alessandro Borghi

Mundo Cão, uma história pós-apocalíptica de violência, crueldade e inocência perdida é o filme de estreia de Alessandro Celli, além de produzido por Matteo Rovere, que ultimamente tem injetado alguma energia no cinema de gênero italiano.

No futuro, a cidade de Taranto foi isolada do resto do país e evacuada devido aos danos causados pela siderurgia. Dentro das cercas, gangues criminosas lutam pelo controle do território. Entre eles o Formiche, um exército de jovens liderados pelo temível Testacalda. Enquanto do lado de fora a polícia tenta manter a ordem, os dois adolescentes Pietro e Christian entram em contato com o grupo e atraem a atenção de Testacalda, que terá que escolher qual dos dois rapazes vai colocar sob a sua alçada.

Mundo Cão é um sólido exercício que mistura o tom pós-apocalíptico com o cyberpunk, pessimista como o gênero exige, num cenário distópico onde Roma já não é a capital.

Distribuição Brasileira: Encripta

Jogada de amor, de Riccardo Milani

(Corro da te) – Itália, 2022, 113′, Comédia, Romance, Legendas Português, M/16 (Nudez, Conteúdo Sexual, Temas Sensíveis. Linguagem Imprópria)

com Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Giulio Base, Michele Placido

A vida de Gianni, sedutor em série, está destinada a mudar quando conhece uma bela mulher paraplégica.

Riccardo Milani revisita o êxito do cinema francês “De Carona para o Amor”, que usa a ironia para abordar temas tão pertinentes como a deficiência e o machismo. Uma comédia subversiva e verdadeiramente singular protagonizada pelo talentoso Pierfrancesco Favino, vencedor da Coppa Volpi, o principal prêmio entregue anualmente aos melhores atores e atrizes no Festival de Veneza.

Distribuição Brasileira: Galeria Distribuidora

Pré-estreia

Interdito a Cães e Italianos, de Alain Ughetto

(Interdit aux chiens et aux Italiens) – França, Itália, Bélgica, Suíça, Portugal, 2022, 70’, animação, legenda português, M/14

com: Ariane Ascaride, Alain Ughetto

A família Ughetto abandona a Itália por uma vida melhor. Transcendendo todas as provações, encontrarão na França o seu porto seguro.

Uma viagem no tempo e uma carta de amor aos antepassados do realizador, Luigi e Cesira Ughetto, provenientes da região de Piemonte, na Itália, e forçados a emigrar. Vencedor do Prêmio do Júri no prestigiado Festival de Annecy, uma obra na qual o imaginário terno e singelo do autor se cruza com uma forte composição histórica, resultando num filme de uma vibrante complexidade.

“Sabe, não somos de um país. Somos da nossa infância.”

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Inédito

Sergio Leone – O italiano que inventou a América, de Francesco Zippel

(Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America) – Itália, 2022, 107’, documentário, legenda português, M/16 | com: Dario Argento, Darren Aronofsky, Jacques Audiard, Robert De Niro, Clint Eastwood

Ícones de Hollywood, colaboradores e amigos de longa data juntam-se para falar sobre o incomparável legado de Sergio Leone.

Documentário que assinala o recente trigésimo aniversário da morte de Sergio Leone. Nomes como Clint Eastwood, Martin Scorsese, Dario Argento, Steven Spielberg, Quentin Tarantino e outros grandes nomes do cinema se juntam para prestar homenagem ao cineasta visionário mais conhecido como uma das figuras fundadoras do sub gênero “western spaghetti” e autor do esplendoroso “Era Uma Vez no Oeste”. Um documentário rico com preciosas imagens de arquivo da Cineteca di Bologna que testemunha o percurso de um homem que mudou a sétima arte para sempre.

Distribuição Brasileira: N/A

Pré-estreia

A Viagem de Papa Francisco, de Gianfranco Rosi

(In viaggio) – Itália, 2022, 80’, documentário, legenda português, M/14

com: Papa Francisco

Um documentário de dimensões assumidamente existencialistas que cria e multiplica um valioso diálogo entre as viagens do Papa e o estado do nosso mundo.

Gianfranco Rosi traça um curioso paralelo entre seu percurso cinematográfico e as viagens do Papa Francisco. Instigado pelo facto de duas das viagens do Papa – a primeira aos refugiados que desembarcam em Lampedusa; a segunda, em 2021, ao Oriente Médio – espelharem de tão perto os itinerários dos seus filmes “Fogo no Mar” (nomeado ao Oscar) e “Notturno”, o diretor premiado Gianfranco Rosi propõe-se a ir no encalço do atual líder mundial da Igreja Católica. Filme lançado no Festival de Veneza.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Marcel!, de Jasmine Trinca

(Marcel!) – Itália, França, 2022, 93’, drama, legenda português, M/14

com: Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Dario Cantarelli, Giuseppe Cederna

Enquanto procura o seu amado cão Marcel, uma excêntrica artista de rua acaba por se reconectar com a sua filha.

Jasmine Trinca, uma das atrizes italianas mais populares da sua geração, faz sua estreia na direção com um drama pleno de onirismo e toques de suave melancolia. Nomeado ao prêmio Caméra d’Or no Festival de Cannes e interpretado por Alba Rohrwacher e Maayane Conti, o filme presta homenagem à sétima arte, particularmente ao cinema mudo, à ensolarada cidade de Roma, e às relações entre mãe e filha.

“Lembre-se, devemos a vida à arte.”

Distribuição Brasileira: N/A

Inédito

Profetas, de Alessio Cremonini

(Profeti) – Itália, 2022, 109’, drama, legenda português, M/14

com: Ziad Bakri, Donato Demita, Marco Horanieh

Profetas é a história de um encontro e de um confronto entre Sara, uma jornalista italiana independente que foi raptada na Síria pelo ISIS enquanto trabalhava numa reportagem de guerra em 2015, e Nur, uma jovem combatente estrangeira, mulher de um soldado do Califado, que mantém Sara sob custódia num edifício situado no meio de um campo de treino. A forte vontade de Nur de fazer proselitismo, aliada às ordens estritas do líder do campo, vai desdobrar-se numa tentativa de converter Sara e fazê-la aderir ao extremismo islâmico.

Distribuição Brasileira: N/A

CICLO “A GRANDE ARTE”

Caravaggio – A Alma e o Sangue, de Jesus Garces Lambert

(Caravaggio L’anima e il sangue) – Itália, 2018, 90’, documentário, Legendas Português, M/12

Com: Manuel Agnelli, Emanuele Marigliano, Mina Gregori

Uma viagem cinematográfica emocionante pela vida, a obra e os tormentos do pintor italiano Caravaggio. Luz e sombra, contrastes e contradições, gênio e intemperança distinguem a sua existência e a sua arte.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Michelangelo – Infinito, de Emanuele Imbucci

Itália, 2017, 95’, documentário, legendas Português, M/12

Com: Enrico Lo Verso, Ivano Marescotti

O documentário onde o cinema e o mundo da arte se encontram para traçar o retrato do homem secreto e transtornado, capaz de contrastes e paixões fortes, mas também dono de grande coragem ao apoiar as suas crenças e ideologias que era Michelangelo.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Klimt & Schiele – Eros e Psique, de Michele Mally

Itália, 2018, 95’, documentário, legendas Português, M/12

Este documentário aborda uma época extraordinária e revolucionária. Um momento mágico para a arte, literatura e música, no qual circulavam novas ideias e os trabalhos de Gustav Klimt e Egon Schiele ganhavam os seus contornos.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Eu, Leonardo da Vinci, de Jesus Garces Lambert

Itália, 2019, 90’, documentário, legendas Português, M/12

Com: Luca Argentero, Angela Fontana, Massimo de Lorenzo

Este incrível filme de arte leva-nos em uma fascinante viagem pela história e vida do espantoso pintor, cientista visionário, brilhante inventor e extraordinário homem que foi Leonardo da Vinci.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Tintoretto – Um Rebelde em Veneza, de Giuseppe Domingo Romano

Itália, 2019, 96’, documentário, M/12

Com: Helena Bonham Carter, Peter Greenaway, Melania Gaia Mazzucco, Stefano Accorsi

Com narração de Helena Bonham Carter e a participação especial de Peter Greenaway, esta nova produção de cinema celebra o 500o aniversário do nascimento do último grande artista do Renascimento italiano.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Van Gogh, Entre o Trigo e o Céu, de Giovanni Piscaglia

Itália, 2019, 95’, documentário, M/12

Com: participação do historiador de arte Marco Goldin e a participação especial e narração de Valeria Bruni Tedeschi

Um novo olhar sobre Van Gogh através do legado da maior colecionadora do artista, Helene Kröller-Müller que, no início do século XX, acabou por comprar quase 300 das suas obras, pinturas e desenhos.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Monet – Magia de Luz e Água, de Giovanni Troilo

Itália, 2018, 80’, documentário, M/12

Uma excursão através dos museus onde as obras-primas de Monet, gênio do Impressionismo, estão expostas: o Museu Orangerie, o Museu Marmottan, o Museu Orsay, acabando na casa de Monet e nos jardins em Giverny.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Gauguin no Taiti – O Paraíso Perdido, de Claudio Poli

Itália, 2019, 88’, documentário, legendas Português, M/12

Desde Taiti e as ilhas Marquesas — nos panoramas em que Gauguin, marcado pela rebeldia, as viu e representou — até aos museus americanos onde as suas maiores obras-primas estão agora preservadas.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

Hitler vs Picasso – A Obsessão Nazista pela Arte, de Claudio Poli

Itália, 2018, 95’, documentário, legendas Português, M/12

Com a participação especial e a narração de Toni Servillo

O regime nazista sempre demonstrou interesse na grande arte, reunindo obras para o Führer. A partir de 4 exposições, o documentário conta o que aconteceu com diversos tesouros roubados pelos Nazistas.

Distribuição Brasileira: Risi Film Brasil

