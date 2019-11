Em SP, Shawn Mendes tropeça, fala com fãs e agradece presença de Maísa em show

Shawn Mendes subiu ao palco do Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, nesta sexta-feira, 29, em São Paulo, para a primeira de duas apresentações marcadas para ocorrer na capital. Neste sábado, 30, ele faz o segundo show no mesmo local e, no dia 3 de dezembro, anima os fãs cariocas na Jeunesse Arena.

Nas redes sociais, internautas compartilharam alguns momentos da performace do cantor de 21 anos.

A imagem que ganhou mais destaque foi a de Shawn Mendes tropeçando e caindo enquanto corria entre as grades de contenção que cercava o público.

“Que gosto tinha o chão?”, brincou um internauta ao compartilhar o momento no Twitter. “Tinha gosto ruim”, respondeu o cantor ao retuitar o vídeo.

Para resumir a noite, Shawn Mendes disse que o primeiro show em São Paulo foi “louco da melhor maneira”.

Maisa Silva

A apresentadora do SBT Maisa Silva é fã declarada do cantor e afirma que acompanha a carreira dele desde 2014. Também no Twitter, ela publicou uma foto ao lado de Shawn Mendes.

“Estou com esse perfeito, muito fofo, simpático, talentoso, lindo, cheiroso, que eu sempre soube desde os vídeos do YouTube e Vine que se tornaria um grande cantor. Muito orgulho, sempre”, escreveu a jovem. Em inglês, ela completou: “Tenho te apoiado desde 2014. Amo você.”

Demonstrando simpatia, o cantor retuitou a foto de Maisa e disse que ela é muito gentil. “Obrigado por vir ao show!”, disse ele.