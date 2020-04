Em SP, celebrações de Páscoa sofrem adaptações devido ao covid-19

As celebrações da Semana Santa, tradição religiosa cristã, sofreu adaptações devido à pandemia do covid-19 em São Paulo. A Missa de Lava-pés, tradicionalmente realizada nesta quinta-feira (9) para representar o momento em que Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos, está suspensa.

O Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo, enviou uma carta aos padres com orientações sobre as celebrações da Semana Santa, reforçando as recomendações da Santa Sé para esse período de pandemia. O portal da Arquidioce de São Paulo disponibilizou uma página especial que reúne todas as orientações pastorais e litúrgicas para esse período.

Dom Odilo reforçou o convite a intensificar a preparação para a Páscoa por meio da oração e da caridade e mesmo sem a possibilidade de ir à Igreja, que a Semana Santa seja vivida com profunda fé em família.

Recomendando novamente o povo a seguir as orientações das autoridades para evitar sair de casa para conter a disseminação do covid-19, o Cardeal deu um recado àquelas pessoas que, por não serem consideradas do grupo de risco para desenvolverem a forma grave da doença, pensem que não seja necessário ficarem isoladas:

“Talvez alguém diga: Eu sou forte, para mim não vai haver problema, Eu sou jovem e saudável. Agradeça a Deus, mas pense nas outras pessoas. Você pode estar infectado, pode não sentir nada, mas pode contagiar outras pessoas. Portanto, todos têm que se cuidar para cuidar da vida e da saúde do outro. É tempo de fraternidade, solidariedade e cuidado recíproco”, afirmou durante a missa de terça-feira (7), transmitida da capela de sua casa.

Celebrações online e por rádio

As celebrações do Tríduo Pascal presididas por Dom Odilo serão transmitidas pela rádio 9 de Julho e pelo Facebook. No Domingo de Páscoa, 12, haverá um ato de Consagração da América Latina e do Caribe a Nossa Senhora de Guadalupe, transmitido diretamente do México, por iniciativa do Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam).

Páscoa no Vaticano

O Vaticano vai transmitir as celebrações desta Quinta-Feira Santa (9), às 18h, e da Sexta-Feira Santa, também às 18h, pelo YouTube e no Facebook. O Papa Francisco também vai celebrar a missa do domingo de Páscoa (12) às 11h.