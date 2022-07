Em sol quente de Itu, Ituano e Londrina ficam no empate pela Série B Equipes não conseguiram abrir o placar

Neste sábado (16), Ituano e Londrina se enfrentaram no estádio Novelli Júnior, em Itu. As equipes tiveram poucas chances criadas e o 0 a 0 ficou reinado no marcador.

Com o resultado, o Tubarão fica na oitava colocação momentaneamente, com 23 pontos conquistado, enquanto o Galo se localiza em 14º, com 19.

Na próxima terça-feira (19), a equipe catarinense entra em campo atuando em casa, para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília). Já os paulistas viajam e duas horas e meia depois, encaram o Vasco, em São Januário.

E O JOGO?

O primeiro tempo de Ituano e Londrina na manhã quente de Itu, teve um clima frio dentro do campo. As equipes começaram muito estudadas e pouca criação de gols. A primeira oportunidade saiu apenas aos 20 minutos, em chute de longe de Gegê bem defendido por Filipe.

O Ituano tentou se aproveitar lançamentos longos e aos 24, em boa jogada individual de Neto Berola, levou perigo, mas parou em Matheus Nogueira.

O Galo ainda teve mais uma boa chance com Gabriel Barros. Após recebeu cruzamento da esquerda, o o jogador teve chance, mas parou no goleiro. A última chance foi dos visitantes, já nos acréscimos, em cobrança de falta perigosa de João Paulo para fora.

Na volta do intervalo, o Ituano voltou mais animado e teve bom lance em contra-ataque. Gabriel Barros foi acionado em velocidade, fintou a marcação e bateu para fora.

Na reta final, o duelo deu uma esquentada. O Tubarão chegou com perigo com Samuel Santos, que emendou um lindo chute de primeira, que tirou tinta. Logo depois, o Galo atacou com João Victor. O meia abriu espaço na esquerda e arriscou de longe para defesa de Nogueira.

Em seguida, Gabriel Santos ficou com a sobra de bola dentro da área e errou o chute de esquerda, perdendo a melhor chance do duelo.

E MAIS:

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

Ituano x Londrina

Local: Estádio Novelli Júnior, Itu-SP

Data/horário: 16/07/2022 – 11h (de Brasília)

Público: 1.666 pessoas

Renda: R$ 27.500

​Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Bernardo, Caique, Rafael Elias (Ituano), Saimon, João Paulo (Londrina)

Cartões vermelhos: –

GOLS: –



Ituano – técnico: Carlos Pimentel

Filipi; Kaio, Rafael Pereira (Lucas Dias 22’/2T), Bernardo e Roberto; Caíque, Dudu Vieira (Jímenez 34’/2T), João Victor (Lucas Nathan 33’/2T); Neto Berola (Aylon 11’/2T), Gabriel Barros (Gerson Magrão 33’/2T) e Rafael Elias.

Londrina – técnico: Adílson Batista

Matheus Nogueira; Samuel Santos (Denílson 35’/2T), Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê e Mossoró; Douglas Coutinho (Mirandinha 20’/2T) e Caprini (Gabriel Santos 33’/2T).

E MAIS: