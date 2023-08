Em situações opostas no Brasileirão, América-MG e Fortaleza duelam nas quartas da Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 7:00 Compartilhe

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro, cimpetição na qual uma equipe briga contra o rebaixamento e a outra está na parte de cima da tabela, América-MG e Fortaleza se encontram nesta quinta-feira no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo está marcado para as 19h, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (dia 31), às 19h, desta vez na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O empate no placar agregado leva a decisão aos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Estudiantes-ARG e Corinthians. No primeiro jogo, o time brasileiro saiu em vantagem, ao vencer por 1 a 0.

Para chegar até esta fase, o América-MG avançou na segunda colocação do Grupo F com dez pontos. No playoff das oitavas passou pelo Colo-Colo-COL, com uma derrota por 2 a 1 e depois uma vitória por 5 a 1. Nas oitavas, empatou duas vezes com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1 e 3 a 3, e depois venceu nos pênaltis por 4 a 3. No Brasileirão, porém, não vem bem, sendo o lanterna com apenas dez pontos.

O técnico Fabián Bustos tem muitos desfalques para armar o time mineiro. O departamento médico está cheio com Wanderson, Aloísio, Adyson, Breno, Benitez e Júlio. O zagueiro Ricardo Silva, que ficou muitos meses fora de combate em tratamento de uma lesão ligamentar no joelho direito e está apto a jogar, deve ser opção no banco de reservas. O comandante falou das dificuldades que o Fortaleza terá pela frente. “Temos que jogar partida a partida. Ver como está a recuperação (dos atletas). Quem estiver melhor para jogar na quinta-feira, vai jogar. Temos que conseguir um resultado positivo para melhorar a condição emocional do time.”

O Fortaleza liderou o Grupo H na primeira fase com cinco vitórias em seis jogos disputados. No mata-mata, não jogou o playoff por ter sido primeiro colocado em sua chave e nas oitavas passou pelo Libertad-PAR, vencendo por 1 a 0 fora de casa e depois empatando por 1 a 1. No Brasileirão é oitavo colocado com 29 pontos e vem embalado por duas vitórias seguidas.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá dois desfalques certos, uma dúvida e contará com um retorno para montar o time titular do Fortaleza. As baixas são o zagueiro Marcelo Benevenuto, suspenso, e o meia Calebe, que está entregue aos médicos por conta de um estiramento em um dos ligamentos do joelho direito. Ele ficará de fora de três a quatro semanas.

Além deles, o atacante Imanoel Machuca pode ser desfalque, já que sua situação é tratada como dúvida. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito no duelo do final de semana do Brasileirão contra o Internacional e, com dores, não participou de alguns treinos, mas sua situação será reavaliada momentos antes da partida.

Por outro lado, o zagueiro Titi está de volta após cumprir suspensão e ser desfalque contra o Internacional. Ele fará dupla titular com Emanuel Brítez. Ídolo do clube, Thiago Galhardo falou em fazer história pelo Fortaleza, levando um clube nordestino pela primeira vez a uma semifinal de Sul-Americana. “É histórico pro Nordeste. Faltava o Fortaleza chegar nas quartas de finais. Sabemos que nenhuma equipe nordestina passou para as semifinais e a gente está próximo de fazer história, estamos vivos nisso.”

