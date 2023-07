Em situações opostas, Grêmio e Atlético-MG buscam a reabilitação no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 7:00 Compartilhe

Em situações opostas no Brasileirão, Grêmio e Atlético-MG se enfrentam neste sábado com o mesmo objetivo: voltar a vencer. O duelo acontece às 21h, na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS). O time gaúcho, que já está com a cabeça nas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo, tenta continuar na parte de cima da tabela. Já o rival mineiro não vence há seis rodadas e tenta a reabilitação para continuar pelo menos no G-12.

Atualmente, o Grêmio que vem de derrota para o líder Botafogo, por 2 a 0, aparece na terceira colocação com 26 pontos. Já o Atlético-MG é apenas 12º colocado com 21 pontos, há nove da zona de rebaixamento.

O técnico Renato Gaúcho deve mandar o Grêmio a campo com força máxima. Uma das poucas dúvidas está no meio-campo. O volante Villasanti foi preservado de algumas atividades da semana por conta de dores musculares, mas deve ser titular. Outro jogador que está de volta, mas não irá começar jogando é o lateral-direito Fábio.

Ele vem de um longo período de inatividade por conta de uma recuperação de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. O atacante Iturbe, também deve fazer seu primeiro jogo com a camisa tricolor depois de ter sido regularizado junto ao BID da CBF.

Outro assunto que segue em pauta é a saída de Luis Suárez, que agora recebe uma oferta do Inter Miami para voltar a atuar ao lado de Messi. O comandante deu sua opinião sobre o assunto. “Está virando uma novela mexicana, toda entrevista tenho que falar do Suárez. É um problema que está entregue ao presidente. Tudo o que tem saído (na imprensa) não deixa de ser verdade, mas só a diretoria pode decidir. Eles têm conversado, trocado ideias. Eu como treinador, estou aguardando.”

Do outro lado, o técnico Luiz Felipe Scolari terá desfalques e novidades para escalar o time titular do Atlético-MG. O zagueiro Jemerson, o lateral Guilherme Arana e o atacante Eduardo Vargas estão fora, todos suspensos. Por outro lado, pela mesma situação, o lateral Mariano e meia Battaglia estão de volta após serem desfalques na rodada passada.

Assim como eles, quem também é novidade na lista dos relacionados é o atacante Cristian Pavón, que ficou de fora da última rodada por conta de uma pubalgia. Já Zaracho, Hyoran, Bruno Fuchs seguem entregues ao Departamento Médico e estão fora. O comandante fez uma análise da falta de vitórias desde a sua chegada. “Eles (torcedores) estão insatisfeitos, eu também estou, e o nosso grupo também está insatisfeito. Vamos em busca desse resultado positivo”, disse o comandante.

