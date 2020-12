Em single de Stefano Picchi, padre Fábio de Melo propaga mensagem do Papa Francisco

O Padre Fábio de Melo transformou uma mensagem do Papa Francisco na música ‘Ame e esqueça’, que chega ao mercado fonográfico na próxima terça-feira (08).

A Spottlight se associou ao OASIS 360, do renomado produtor, autor e intérprete, Ricardo Feghali, para proporcionar, aos falantes de português, uma mensagem do Papa, que foi adaptada e musicada pelo compositor italiano Stefano Picchi, com aprovação do Vaticano.

A versão para português, chamada ‘Ame e esqueça’ foi feita por Ricardo Feghali que, na Oasis 360, conta com a companhia de Leandro Barros e Thiago Feghali. O grupo convidou um nome perfeito para interpretar essa linda mensagem na nossa língua: o Padre Fábio de Melo.

A parceria musical também rendeu um dueto português e italiano da mesma canção entre Stefano Picchi e de Melo.

Vale ressaltar que além da versão em português, o single ‘Ame e esqueça’ inclui dueto bilíngue do sacerdote com Picchi.

