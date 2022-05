Em show, fã joga caixa de chocolate em Gusttavo Lima; veja vídeo

Mais um momento inusitado aconteceu no show de Gusttavo Lima. Durante a apresentação, um fã do cantor jogou uma caixa de chocolates no rosto do ídolo. O vídeo do ato viralizou nas redes sociais neste sábado (07). Na gravação, Lima aparece cantando a música ‘Tudo Que Vai Um Dia Volta’ e por muito pouco não foi atingido pela caixa arremessada.





Algo que chamou atenção foi a atitude do sertanejo, que levou numa boa a situação, recebeu o presente e fez um agradecimento ao fã. Recentemente, outro admirador de Gusttavo Lima conseguiu subir no palco e perguntou para ele sobre uma possível candidatura dele à Presidência da República.

Assista ao vídeo: