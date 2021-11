Em seu segundo torneio Estadual no RJ, Maria Eduarda Pessoa é vice-campeã Torneio foi o segundo estadual da jovem que começou a jogar há um ano e meio. Elasuperou duas favoritas no evento

Com apenas um ano e meio de tênis e 11 de idade, Maria Eduarda Pessoa foi vice-campeã nesta terça-feira da etapa do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro realizado pela Tênis RJ na academia Tennis Route, na Barra da Tijuca.

Maria Eduarda venceu duas partidas derrotando Maria Celia, sétima do ranking estadual,por 6/2 6/3 e na semifinal passou pela cabeça de chave 2 e terceira do estado por 6/2 3/6 10/7. Na final foi superada por Ada Lima por 6/2 6/1 em jogo com mais de duas horas de duração.

Este foi apenas o segundo torneio estadual da carioca que treina em Búzios (RJ) com o técnico Isac Gomes. Ela agora se prepara para o torneio que conta pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis e será realizado no fim do mês no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca .

