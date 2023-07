Em seu pior momento na temporada, Palmeiras, em silêncio, encara Flamengo para se reerguer

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 8:00 Compartilhe

O Palmeiras atravessa o mais crítico momento do ano e um dos piores sob o comando de Abel Ferreira. Há três jogos sem vencer no Brasileirão, com estrelas em decadência, jogadores lesionados e o elenco cada vez mais curto, o time do técnico português encara neste sábado um de seus principais rivais. Recebe o Flamengo, às 21h, no Allianz Parque, no duelo que se encaixa no chavão de “jogo de seis pontos”.

Hegemônicos nos últimos anos no futebol brasileiro e sul-americano, Palmeiras e Flamengo foram campeões dos principais campeonatos em 2023 e são protagonistas há alguns anos. A rivalidade aumentou com a disputa dos títulos. O time alviverde ganhou em cima do adversário carioca a Libertadores de 2021 e, neste ano, também faturou a Supercopa do Brasil. O clube alvinegro quer, portanto, revanche.

Os dois se encontram em momentos diferentes. Depois da Data Fifa, o Palmeiras não mais ganhou no Brasileirão. Perdeu para Bahia e Botafogo e mais recentemente empatou com o Athletico-PR num jogo marcado pela cotovelada de Zé Ivaldo em Endrick não punida com o cartão vermelho e que foi o estopim para o clube abrir guerra com a CBF.

Antes vice-líder, o Palmeiras caiu para o quarto lugar e foi ultrapassado por Grêmio e Flamengo. São 23 pontos somados, dois a menos que o time carioca, que acumula vitórias em seus dois últimos compromissos pelo torneio nacional.

Há sinais de ocaso de algumas das estrelas do elenco, como Raphael Veiga e Dudu. O elenco é curto, como gosta Abel Ferreira, mas tem ficado ainda mais enxuto – os últimos a sair foram Bruno Tabata e Rafael Navarro – e a diretoria não trouxe peças de reposição. Além disso, jogadores importantes, como Zé Rafael e Rony, estão machucados.

O clube trabalhar para ter ao menos o atacante à disposição na partida deste sábado. O volante iniciou a transição para o campo e há possibilidade de voltar contra o São Paulo, no decisivo clássico da próxima quinta cujo resultado pode recolocar o Palmeiras no eixo ou abrir uma crise e ampliar a pressão, já que o que está em jogo é uma vaga entre os semifinalistas da Copa do Brasil.

Um alento para o técnico português é que o atacante Artur volta depois de dois jogos de ausência – preservado em Curitiba e fora contra o São Paulo por já ter disputado a Copa do Brasil – e será titular.

Técnico, seus auxiliares e os jogadores não têm falado com a imprensa sob a justificativa de Leila Pereira de protegê-los depois aberta a guerra com a CBF graças a repetidos erros de arbitragem contra a equipe. Não se sabe até quando vai perdurar a lei do silêncio. Os atletas têm falado apenas internamente, para a própria TV do clube.

Depois de um período de oscilação e derrotas sentidas, como a goleada de 4 a 0 sofrida para o Red Bull Bragantino, o Flamengo parece ter se encontrado sob o comando de Jorge Sampaoli e tem escalado a tabela do Brasileirão. O time busca, agora, a terceira vitória seguida para se afirmar na luta pelo título.

