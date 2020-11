Em seu 1º jogo no Brasileirão pelo Palmeiras, Abel Ferreira encontra compatriota

Um jogo pelo Campeonato Brasileiro é marcado pela influência de Portugal. O Vasco recebe o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, em São Januário, em uma partida repleta de coincidências. Será o primeiro encontro da história da Série A entre dois técnicos portugueses. O alvinegro Ricardo Sá Pinto e o alviverde Abel Ferreira torcem pelo mesmo time, são amigos e até foram campeões juntos.

Em 2012 os dois iniciavam a carreira de treinador quando trabalharam juntos no Sporting, de Lisboa, clube preferido de ambos. O ex-atacante Sá Pinto era o técnico do time de base e chamou o ex-lateral Ferreira para ser auxiliar.

“Quando olhamos para nossa linha de vida, há muitas pessoas que marcaram nela. O Sá Pinto convidou-me para ser assistente dele e me deu a chance de trabalhar no sub-19 do Sporting”, contou o técnico do Palmeiras. Os dois levaram o clube ao título nacional.

A amizade entre os eles começou em 2006. Ambos foram companheiros de Sporting por alguns meses, como jogadores. Já na profissão de treinador, o caminho dos dois se cruzou pela primeira vez em 2019. Abel Ferreira deixou o Braga e justamente Sá Pinto foi o substituto. Os dois, claro, ainda estão em adaptação ao futebol brasileiro.

Veja também